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天普市3日歡慶龍年 歷年來規模最大 活動豐富

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯縣天普市將於2月3日在天普市公園舉辦歷年最盛大的農曆新年慶祝活動，活動亮點包括傳統舞獅舞龍表演、當地美食品嚐和多元文化表演。（天普市官網截圖）
洛杉磯縣天普市將於2月3日在天普市公園舉辦歷年最盛大的農曆新年慶祝活動，活動亮點包括傳統舞獅舞龍表演、當地美食品嚐和多元文化表演。（天普市官網截圖）

洛杉磯天普市（Temple City）將於2月3日（周六）在天普市公園（Temple City Park）舉行農曆新年慶祝活動，迎接龍年的到來。活動將從下午12時至4時，屆時將有豐富多彩的節目和活動。市長文尚丞更表示，今年的慶祝活動將是歷年來規模最大的一次。

這次的慶祝活動安排了一系列豐富多彩的節目和活動，從下午12時開始至4時。活動亮點包括舞獅和舞龍表演，居民還可以免費品嚐來自當地著名企業如三葉草麵包店（Cloverleaf Bakery）、金熟食店（Golden Deli）、新文華麵館（New Mandarin Noodle Deli）、奧林匹克麵包店（Olympic Bakery）、鳳凰廚房（Phoenix Kitchen）和快可立（Quickly’s）的傳統美食。

除此之外，還將有抽獎、家庭活動、兒童專區、藝術和手工藝品展示，以及現場娛樂表演。而現場娛樂表演將有SGVCC舞獅舞龍團、民俗舞者、天普市聯合學區英語教育課程（ELD）學生Eddie Wei的「月光下的鳳尾竹」演奏，以及流行搖滾學院、功夫動作學院、YG舞蹈教室的精彩表演和少林寺文化中心的特別演出。

市長文尚丞表示，這項活動已經連續多年與天普市華人協會合作舉辦，今年將會是歷年來規模最大的一次。他指出，儘管華人協會的人數有限，但通過與市府的合作，也希望能夠逐年擴大這一慶祝活動的規模。今年的慶祝活動更將迎來幾位特別嘉賓，包括國會議員趙美心、州議員方樹強和洛杉磯縣縣委巴格（Kathryn Barger），他們將一同向市民送上新年的祝福。

天普 洛杉磯 華人

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