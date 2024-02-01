洛城上空「飛機群」 大批外來瀕危鳥現身
最近，洛杉磯上空經常出現一種前冠紅色、通體綠色的鳥類；牠們或在城市上空成群飛翔，或停棲在枝頭，靜靜欣賞落日餘暉。 據悉，這種鳥類是一種外來瀕危物種，名為紅冠亞馬遜鸚鵡（Amazona viridigenali）。
視頻來源，受訪者太太陳嘉慧提供，記者趙健/後製
南加州居民林永健表示，近幾年每到冬季，他總能看到這些外貌特殊的鳥群。 牠們通常在12月初至1月間出現，1月初時最多。牠們一般在傍晚日落前後現身，偶爾也會在早晨碰到一些。 林永健形容，當這些鳥群飛過頭頂時，「就像飛機群一樣」。
原來，這是一種名為紅冠亞馬遜鸚鵡的鳥類。據KTLA電視台報導，紅冠亞馬遜鸚鵡並非美國的原生物種，牠們的故鄉在墨西哥東北部，一度被定為瀕危物種。 不過，美國觀鳥協會 (American Birding Association)認為，紅冠鸚鵡目前已在洛杉磯成功定居，數量也在持續增長，而且牠們在加州的數量，已經超過墨西哥本土的數量。
據維基百科介紹， 紅冠亞馬遜鸚鵡是一種多彩的鳥類，平均體長約30至35厘米（11.8至13.8吋），體重約300到400克（0.66到0.88磅），具有強壯的咬合力，適合咀嚼各類種子、水果和堅果。牠們喜歡生活在熱帶雨林、森林邊緣、草地和耕地附近，通常為小群體方式生活。
關於這些鸚鵡最初如何來到洛杉磯的故事也有諸多版本，儘管沒有明確答案，但專家們大多認為，這些鸚鵡可能是通過寵物交易被引入洛杉磯的。
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