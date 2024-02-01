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威脅抹去亞裔 男子被拘恐囚5年

洛杉磯訊
洛杉磯男子發布威脅信息，要將亞裔「從地球上抹去」。(Unsplash.com)
洛杉磯男子發布威脅信息，要將亞裔「從地球上抹去」。(Unsplash.com)

美國司法部（Justice Department）1月29日（周一）指出，洛杉磯市北嶺（Northridge）社區一名男子，曾發送威脅信息，要將亞裔「從地球上抹去」；他還威脅要在猶太教堂進行大規模槍擊案，消滅猶太人、亞裔美國人。嫌疑男子已被聯邦拘留，面臨最高五年監禁。

發布仇恨言論的嫌犯是34歲的Andre Morrow Lackner，他承認犯有跟踪罪，並參與一場為期14個月，持續向受害者發送威脅訊息的行動。2021年6月至2022年10月期間， Lackner騷擾一名女子，並向對方發送一系列反猶太主義短信，其中包括「希特勒對你們這些人的看法是正確的」、「我將確保在離開地球前殺死一名猶太人」等。他還在簡訊中指出，「想慶祝下一次發生在猶太教堂的槍擊事件嗎？」

此外，嫌犯Lackner的威脅訊息還包括對亞裔的貶低，他曾發表這些言論，「我們需要發起更多的仇恨亞裔行動，將亞裔從地球上抹去」。法庭文件顯示，短訊接收者長期陷入恐懼中。

Lackner自2022年12月以來，一直被拘留。美國地區法官Dale S. Fischer定於6月3日舉行量刑聽證會，嫌犯面臨最高五年的聯邦監禁。

檢察官Martin Estrada對當地執法部門，果斷採取行動介入犯罪行為、保護受害者給予肯定。Estrada表示，將堅定不移地反對種族仇恨，努力團結社區，追究發布仇恨言論者的責任，因為這些人發出卑鄙、反猶太和種族主義的威脅，讓受害者生命受到威脅。

聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦事處副主任Donald Alway表示，被告令人憎惡的言論和行為，導致受害者感受到傷害和死亡的恐懼。聯邦調查局敦促受害者，及時聯繫執法部門舉報仇恨犯罪行為。

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