全球公益音樂會 18歲朴尚云鋼琴演出精采

朴尚云現場演奏貝多芬三首曲子。（記者張宏／攝影）

全球公益音樂會之旅（Global Charity Tour Concert）25日在南加大 （USC）音樂學院上演，活動由奧利昂國際學院（Orion International Academy) 與K Art Production聯合主辦，並獲得聯合國教科文組織Unesco和南加大音樂系支持和協助，未來繼續在世界各地的城市名校或音樂廳舉辦系列公益音樂會。

該場在南加大演出的音樂會座無虛席，俄羅斯 著名鋼琴家、鋼琴老師Vladimir Viardo和剛滿18歲的華人青年鋼琴家朴尚云（Shangyun Piao）奉獻精彩演出。Vladimir Viardo是1973年美國范克萊本大賽冠軍，演出足蹟已遍佈歐美與亞洲等各大城市，並任教於北德州 立大學音樂學院。Vladimir Viardo表示，這次上半場他演奏了李斯特改編舒伯特的藝術歌曲， 下半場是德布西前奏曲， 作曲家已直接或間接的告訴聽眾要呈現的音樂影像。舒伯特的藝術歌曲本來就有詩人的詩詞闡述音樂的內容，德布西則是在每首前奏曲最後給了「建議性」標題，而不是在開頭就限制聽眾想像力。 俄羅斯著名鋼琴家、鋼琴老師Vladimir Viardo。（主辦方提供）

他說，現在科技發達，學生可在網上聽到或是看到世界頂級藝術家演出。但是不管科技如何的發達，現場音樂會體驗還是不一樣的，他建議家長可以將古典音樂當做平常生活一部分放給小孩聽。在音樂廳允許進場的年紀後，可以定時帶小孩去聽一些耳熟能詳的曲目，養成聽古典音樂的習慣。音樂只是藝術一部分，也會建議家長也讓小孩欣賞名畫作品，閱讀古典文學，這些對於學習古典音樂可以相得益彰。

朴尚云現在就讀奧利昂國際學院，出生於深圳的他從小獲得鋼琴獎項無數，已在台北、中國大陸、俄羅斯等地與交響樂團合作鋼琴協奏曲，成為有前途的青年鋼琴演奏家。同時他也是雙專業拔尖青少年人才，他是電子遊戲「PUBG MOBILE：絕地求生M」的電競冠軍，並建立自己的團隊。他表示，他現場演奏貝多芬三首曲子，貝多芬是他從小就喜歡的作曲家，還曾經拜訪過貝多芬的故居。他希望用公益的方式，提供更多古典音樂正能量給觀眾。