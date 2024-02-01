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台生核桃市議會 英語演說環保獲好評

洛杉磯訊
台南慈濟中學學生在核桃市市政府進行的環保主題演說活動，不僅展現了他們的英語能力和環保熱情，也促進了台美文化交流，獲得當地官員高度讚賞。（慈濟提供）
台南慈濟中學學生在核桃市市政府進行的環保主題演說活動，不僅展現了他們的英語能力和環保熱情，也促進了台美文化交流，獲得當地官員高度讚賞。（慈濟提供）

台灣台南慈濟中學（Tzu Chi High School, Tainan）的學生，近日在洛杉磯核桃市（Walnut）議會中，發表環保主題演說「慈悲大挑戰—綠色行動」，吸引70至80名民眾聆聽。

台灣學生們在核桃市議會以流利英語展現他們對環保的熱情和自信。他們的演講深入淺出，闡述如何透過日常生活中的小行動，比如在刷牙時關閉水龍頭，來保護地球。這些年輕學生的呼籲和建議，獲得核桃市長Nancy Tragarz和副市長Linda Freedman的高度讚賞。Tragarz表示，學生們的演講非常有啟發性，她敬佩台灣學生們的努力和才能。

這次活動也得到市議員秦振國的支持。他指出，慈濟教育對學生有積極正面的影響，尤其在提升他們英語能力和環保意識方面。英文老師黃琮瑄談到學生在準備演說期間所面臨的挑戰，他們即便在期末考的壓力下，也能取得這麼好的效果，展現出很好的毅力與才華。學生侯呈叡則表示，能在美國市議會上發言，感到驚喜和榮幸。

教育基金會主任黃旭睦表示，這次活動不僅促進台美文化交流，也為學生提供寶貴的學習和成長機會。學生們不僅在市議會發言，還參與一系列學術和文化交流活動，進一步拓展他們的國際視野。

這次活動不僅成功推動環保意識，也展現青年學子的國際素養和慈濟教育的優異成果。

核桃 洛杉磯

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