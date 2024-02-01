洛城新語／為速食業漲薪 慎防好心辦壞事

加州 去年10月簽署通過的AB1228法案，要求全美店面超過60家的速食企業，將員工最低工資從16元上漲至20元，今年4月1日起實行。本次巨大幅度的時薪調漲法案在去年通過時，快餐業員工爭相慶祝，歡呼雀躍，但其負面影響也隨之一一到來。加州政府看似關愛底層勞動人民，實則「 揠苗助長」，違反市場規則，有很多壞處。

首先，以幫助速食店員工對抗通貨膨脹 為由大幅度調漲的時薪，最終會反噬到了廣大消費者頭上，加重了消費者的通膨。為了應對人工成本的上漲，美國眾多速食企業如麥當勞、Chipotle都宣布要漲價，就連規模較小的店家如Fatburger也頂不住壓力要漲價。本來加州的速食價格近幾年就有所上漲，這次價格再次調漲，苦的是廣大的消費者群體。而日漸增長的速食價格，也會讓消費者轉而支持菜品更好的小企業，導致速食業受損。

其次，速食店員工也並非最後的贏家。為了應對此次時薪上漲導致的人工成本增加，不少企業不得不大規模裁減員工，或採取自動化點餐服務，以削減人力。例如Pizza Hut表示將裁掉公司內部聘用的送餐司機，這波裁員 將影響包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、范杜拉縣以及聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、沙加緬度（Sacramento）的眾多Pizza Hut店面，預計1200名送餐司機將被裁員。這樣一來，速食業員工的工資是漲了，但能在這行做事的人卻愈來愈少了。

加州時薪自2024年起上漲為16元，這與速食店員工的20元時薪相比，有很大落差。本次速食店員工時薪的大幅調漲，是對其他行業的不公平。為何只有速食行業可以有如此大幅度的增長？難道別的行業員工就不需要對抗通貨膨脹？最後，「授人以魚，不如授人以漁。」與其給這些員工直接增加工資，不如鼓勵他們進修，尋求薪資更高的職位。過高的時薪，反而消磨了員工「人往高處走」的動力。

給速食業員工一次性大幅度上漲薪資，是有悖市場常理的。在市場經濟下，較低薪的基礎服務業工作總是要有人做。在看到這些勞工生活困難的同時，也要考量經濟狀況，不能揠苗助長，否則會適得其反。