男酒醉殺兩人 法官判無殺人意圖

殺了父親女友和女友母親的沙克遭法官判處四年刑期，如今刑期屆滿獲釋。（范杜拉縣檢察官辦公室）

紐約郵報報導，范杜拉縣高等法院（Ventura County Superior Court）法官沃利（David Worley），日前在一項非自願過失殺人案中，判處女子斯佩徹（Bryn Spejcher）兩年緩刑和100小時社區服務。該女子在大麻 引發的精神病發作時，刺傷男友108刀，法官判定其「無法控制自己行為」。此判決讓受害者父母與全國人民感到震驚。

令人震撼的是，華盛頓郵報披露該縣另一起案件，一名被判犯下雙重過失殺人罪男子，因同樣理由被判入獄不到四年且如今刑期屆滿獲釋，法官判定其因醉酒而無殺人意圖。

29歲沙克（Shawn Shirck）於2019年8月，在Oak View刺死父親女友，59歲達爾（Margaret Dahl）和她82歲母親波特（Phyllis Porter）被捕。

但范杜拉縣陪審團拒絕判定沙克謀殺罪，選擇較輕的過失殺人罪，該罪名最高刑期為七年。沙克的律師在審判中辯稱，他在殺人時喝醉。他們告訴法庭，醉酒加上沙克小時候遭受虐待患有反覆發作的創傷後壓力症候群（PTSD），不可能意圖殺害她們。達爾的媳婦瑪格麗特（Margaret Dahl）在沙克獲釋後告訴洛杉磯 時報，「他殘酷的攻擊她們，但他逃脫懲罰。」

此案與33歲的斯佩徹案件及其相似，她在2018年於男友奧梅利亞（Chad O'Melia）公寓殺害他。她的律師辯稱，她在被迫吸食兩支大麻後精神病發作，刺傷男友時已失去自我意識。當警員抵達現場後，佩斯撤還多次刺傷她的狗，也刺傷自己。最終陪審團判定她過失殺人，恐面臨最高五年刑期。

然沃利最終並未將她判入獄，聲稱她無法理解自己的行為。奧梅利亞的父親肖恩（Shen O'Melia）認為，「如果你能刺傷某人108刀並獲得緩刑，我們將只剩下無政府的紊亂。」達爾的家人也對法官判決提出抗議，是言將與加州 法律抗爭。

但洛杉磯刑事辯護律師阿扎里（Sara Azari）辯稱，確定意圖對於謀殺案的公正判決至關重要，需考慮精神問題和醉酒程度。她認為，精神病發作可能是短暫的，尤其是在藥物或酒精影響下。