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風暴將至 州府防災中心促各社區防範

編譯組／綜合報導
一系列風暴將在未來十天內襲擊加州，州政府敦促各社區為風暴來臨做好準備。（美聯社）
一系列風暴將在未來十天內襲擊加州，州政府敦促各社區為風暴來臨做好準備。（美聯社）

加州州長紐森辦公室指出，從周二（30日）晚上開始，一系列風暴將在未來十天內襲擊加州，預計將帶來大量降雨、大風、大雪以及潛在的山洪暴發和停電。州府已啟動位於Mather的州運營中心（State Operations Center），以協調全州在風暴來襲前的應對措施，積極主動地努力確保社區安全。預計風暴將給全州帶來重大影響。

州長還指示加州州長應急服務辦公室 （Cal OES)）在最嚴重的風暴來臨之前，將人員和設備預先部署到最有可能遭受破壞的社區。州政府還採取行動，通過啟動洪水行動中心以加強協調，並在必要時利用加州的洩洪道，為可能發生的洪水做好準備。

積極開展風暴應對工作的機構包括： 加州應急辦公室、加州水利廳、加州交通廳、加州公路巡警、加州森林消防廳 、加州保育團（California Conservation Corps）、加州社會服務廳和加州國民兵。

州府呼籲民眾做好這五件事：1.保持聯繫。可撥打311、重大緊急情況撥打911尋求幫助或提問；查閱 CalAlerts.org 登記接收緊急警報；向親人和鄰居報平安。2.從可信來源獲取信息，查看州和地方政府或應急管理網站以及社交媒體帳戶，並要警惕社交平台上來源不明的帖子。3.在屋前屋後為大風做好準備，固定或移走鬆動物品，牢牢關上窗戶並支撐好室外的門。4.安全出行。在預計的周日（2月4日）和周一（2月5日）風暴高峰期，避免非必要的出行。請下載 QuickMap 應用程式或查閱QuickMap (ca.gov)了解最新信息。5.做好停電停水準備，清點一下需要用電的物品，保持設備有電。

加州 洪水 紐森

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