電動車稅收抵免 須夫妻年收30萬以下

購買電動車時，消費者應考慮收入和車價限制、電池在北美製造比例，以及符合特定條件才能享有的稅收抵免和退稅優惠。（pexel示意圖）

近年來，隨著環保意識的提升，許多汽車製造商紛紛推出電動車 ，為消費者提供了更多選擇。然而，在市場上琳瑯滿目的電動車品牌中，消費者如何選擇和購買成為一個重要課題。洛杉磯縣鑽石吧（Diamond Bar）資深會計師劉心潔，近日就針對2024年計畫購買電動車的消費者，剖析一系列關於電動車稅收抵免的最新變化和報稅 注意事項。

劉心潔指出，想要享受稅收優惠的電動車購買者需要滿足一定條件。例如，全新電動車的買家夫妻年收入必須低於30萬元，一家之主不超過22.5萬元，單身者則不超過15萬元；對於二手電動車，這些數值分別為15萬、11.25萬和7.5萬元。此外，車輛的主要使用地必須是美國，且不能以轉售為購買目的。汽車的總價格也有限制，皮卡、SUV和箱型車不能超過8萬元，其他車型不得超過5.5萬元。

規定美加墨組裝才能抵免

從2023年1月1日開始，之前的20萬輛銷售上限被取消，並引入了新的車價和購車者收入限制標準。電動車的電池組件也必須有一定比率在北美製造，從2023年起，這一比率設為50%，並將逐年增加至2029年的100%。根據「美國通膨削減法案」，從2022年8月16日起，只有在美國、加拿大和墨西哥最終組裝的電動車，才能享受稅收抵免。

在2024年的新退稅 規定中，如果消費者在2023年購買了全新電動車，他們可以在當年度報稅時申請最多7500元的新電動汽車抵免額度；對於購買價值不超過25000元的二手電動車，則可享受最多4000元的抵免。

此外，從2024年1月1日起，消費者可以將稅收抵免額度轉讓給汽車經銷商，從而直接折抵購車價格，無需等到年底報稅時才能返還。不過，特斯拉Model 3的生產和組裝不符合新規定，因此可能無法享受稅收減免。

劉心潔也為計畫購買電動車的消費者提供一些建議，比如考慮通過存入退休金帳戶來降低收入，從而滿足限制條件；她提醒，租賃車輛的消費者不能獲得電動車稅收抵免；購車人必須獨立申報個人稅，不可作為他人的被扶養人聯合報稅。同時，國稅局也為家用電動車充電器和安裝提供了最高1000元的稅收優惠，對於商業用途則最高可達3萬元。

最後，劉心潔指出，美國的這些新規定旨在促進電動車產業的發展，加強本土製造和供應鏈安全。儘管新規定帶來了一定的挑戰，但也為電動車的未來發展開啟了新的篇章。消費者若想了解哪些汽車符合退稅要求，可訪問fueleconomy.gov查詢具體車款和政策。