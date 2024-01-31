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饒影凡選參議員 華埠僑社支持

洛杉磯訊
華人僑界全力支持饒影凡（前排左七）競選加州參議員（受訪者提供）
華人僑界全力支持饒影凡（前排左七）競選加州參議員（受訪者提供）

距離加州3月5日選舉尚有30多天，競選加州第25區參議員之蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu)，近日出席華人僑界於華埠金龍酒家為她舉辦之籌款晚會；饒影凡表示，華人社群是她最大的競選後盾，給予她全方位的支持。

由華人僑界發起的支持饒影凡競選籌款晚會，匯聚了眾多僑團首長出席支持，包括中華會館主席李金生、顧問伍競群、張自豪、梁永泰、聶澤英、黃鍾艷珍、廖美華；李氏公所顧問李健民；南加州廣府人聯誼會榮譽會長陳燦培、會長梅寧、監事長譚瑞進、執行會長梁玉霞、顧問梁紅珍、理事黃兆棟；港澳之友會會長郭慧珍、副會長梅紅；加州南灣華人協會會長王薇等逾百人。

李金生致詞表示，他是蒙市居民，與饒影凡認識多年，自從她當選蒙市議員以來，為蒙市所作出的貢獻有目共睹，這次她參選加州參議員，一旦當選，可以為聖蓋博谷的民眾發聲，向加州議會反映大眾的需求，他全家都支持饒影凡參選。

梅紅表示，饒影凡是廣府人聯誼會顧問，該會成員自從獲悉她參選加州參議員以來，大家樂於出錢出力，為她做義工，積極協助她籌款，目標就是幫助她進入加州議會，為社區發聲。

在場眾多僑團首長紛紛上台致詞表達全力支持饒影凡參選。饒影凡在台上分享她一段印象深刻的童年往事。她表示，她在香港小學及中學階段時，家境尚算不錯，而一位與她英文名字相同的好同學住在石硤尾，她們五兄弟姐妹與父母擠在一個房間生活，一張餐桌就是她們做功課及用餐的地方，雖然生活艱苦，卻從來都是滿臉笑容，讓她深深體會到「知足常樂」的道理。

饒影凡的分享贏得了全場掌聲支持，她亦高歌一曲「今晚夜」來憑歌寄意，感謝僑界這幾年來對她的鼓勵與支持，她希望不會辜負大家的期望。

加州 華人 參議員

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