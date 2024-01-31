西來寺年初一上香 接駁車好便利

迎接2024龍年歲次甲辰，佛光山西來寺已準備就緒。（記者張宏／攝影）

2024龍年歲次甲辰，佛光山西來寺已準備就緒。西來寺30日宣布今年大年初一當天上香人數將超過以往，預計會有5萬到8萬人次。西來寺提醒民眾可分批次前往，無需搶頭香。

西來寺將於2月9日（周五）除夕晚間七點半舉行「辭歲普佛」，及持續至2月24日的平安燈。10日初一上午10點新春禮千佛、12點30分新春文化表演。初一及初二還有傳統精緻多風味蔬食料理的美食園遊會等民俗藝文活動，與南加州 民眾共同迎春納福，歡度春節。

西來寺主持慧東法師表示，佛光山開山祖師星雲大師 2024年新春給大家的祝福「雲水自在 祥和歡喜」。西來寺以此為燈會設計主軸，象徵祥龍如雲水般瀟灑自然，無有罣礙。

慧東法師表示，成佛大道兩旁分別有「龍天護佑」、「五福臨門行三好」、「百花齊放迎新春」，及最受歡迎的「諸事圓滿」祈願樹等四個造景。新年伊始，讓來寺民眾為自己立下新的目標，並透過實際行動，一步一步朝目標邁進。

為紓解過年期間來山人潮，西來寺初一、初二、初八（17日）及初九（18日）及元宵節(24日），借用Puente Hills Mall停車場，同時備有往返交通車，從上午8點至下午5點，免費接送來寺，時間若有異動，以現場公告為準。停車場提供約1000個停車位，僅提供停放車輛，不負保管責任。屆時請參照地圖及交通路標，遵循警方的指揮。

工業市警局局長Glenn Emery和加州公路巡警局（CHP）聖塔菲分局長Melissa Hammond呼籲大家盡量錯峰出行，建議最好搭乘西來寺特別為這些車輛提供搭車點。