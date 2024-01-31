洛杉磯旅遊冒險展 2月3日登場

第19屆洛杉磯旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 將於2月3日至4日在洛杉磯會展中心舉辦。圖為此前的洛杉磯旅遊冒險展。（本報檔案圖）

第19屆洛杉磯 旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) ，將於2月3日至4日在洛杉磯會展中心舉辦，今年現場節目內容豐富，匯集世界各地的旅遊局和商家，將提供各種贈品和主要旅遊折扣。還有Netflix 明星Phil Rosenthal等名人演講者和旅遊專家Pauline Frommer、Rick Steves、Peter Greenberg等，分享不同主題的旅遊信息。

今年旅遊展可謂是乾貨滿滿，首先邀請Netflix真人秀旅遊節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」（Somebody Feed Phil）的主持人Phil Rosenthal主持問答環節，討論他對旅行的熱情和職業生涯感受，菲爾是很多旅遊迷心目中的大神，吃貨和旅遊迷一定要來現場和菲爾面對面。

其他演講者包括旅遊作家兼電視名人Rick Steves，他將討論2024年的歐洲旅行，旅遊專家Theresa Goodrich談論如何規劃完美的公路旅行。艾美獎 獲獎製作人兼哥倫比亞廣播公司 (CBS) 旅遊專家Peter Greenberg現場傳授最新的旅行陷阱及如何避免它們。

旅遊展為民眾帶來全球450多個旅遊目的地的資訊，亞洲多個國家和地區的旅遊局也紛紛參展，包括台灣交通部觀光局、日本旅遊局、韓國旅遊局和斐濟旅遊局等。 現場的宣傳展臺，會準備充滿地方民俗的各種贈品、體驗活動和旅遊產品信息。

時間是2月3日上午10 點至下午5點和2月4日上午11點至下午4點，地點是洛杉磯會展中心（1201 S Figueroa St. Los Angeles, CA 90015），票務詳情可登錄https://travelshows.com/shows/los-angeles/event-info/#