核桃市歡慶65歲生日 華人踴躍參與
洛杉磯縣核桃市（Walnut）27日在蘇珊公園（Suzanne Park）慶祝其65歲生日，並舉行園遊會。活動從下午2時持續至晚8時，吸引眾多民眾的參與。
本次園遊會的規模和陣容，比往年更加盛大。現場設置多種設施，包括摩天輪、現場樂團表演及抽獎活動等，吸引大批民眾體驗。此外，部分攤位提供免費植物盆栽，使其攤位前排起長龍，參與的家長和孩子們，在這美好的下午享受難忘的時光。
核桃市（Walnut）65歲生日慶典的另一大亮點，是雪地體驗。這項特別設置，讓許多未見過雪的小朋友們，感到格外興奮。許多孩子在雪地中蹦蹦跳跳，滿臉的喜悅，為園遊會增添歡聲笑語。
值得一提的是，許多華人組織踴躍參與本次活動。核桃市華人協會不僅設立攤位，還邀請毛筆大師現場揮毫，免費為民眾提供毛筆字。這項活動受到各族裔市民的熱烈歡迎和讚賞。
核桃市華人協會會長黃巧綺表示，協會的主要目標，是在核桃市宣傳華人文化。除書法表演外，協會還邀請其他團體來推廣華人的傳統小吃和文化產品。
華人民眾Justin和Aurora表示，從家中開車大約6、7分鐘就能到活動現場，身為核桃市居民，他們特地前來支持活動。華人黃小姐表示，她是在社群平台得知活動信息，便帶著孩子參與。發現有免費植物發放，她感到非常開心，因為她平時就喜愛花花草草。
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