核桃市歡慶65歲生日 華人踴躍參與

核桃市華人協會設立的書法攤位成為了一大亮點。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 縣核桃 市（Walnut）27日在蘇珊公園（Suzanne Park）慶祝其65歲生日，並舉行園遊會。活動從下午2時持續至晚8時，吸引眾多民眾的參與。

現場設置的跳跳床成為了現場的一大亮點，吸引了許多小朋友和家庭的注意。（記者張庭瑜／攝影） 免費發放植物的攤位特別受到市民的歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

本次園遊會的規模和陣容，比往年更加盛大。現場設置多種設施，包括摩天輪、現場樂團表演及抽獎活動等，吸引大批民眾體驗。此外，部分攤位提供免費植物盆栽，使其攤位前排起長龍，參與的家長和孩子們，在這美好的下午享受難忘的時光。

多支樂隊在舞台上輪番上陣，為在場的市民獻上了精彩音樂演出。（記者張庭瑜／攝影） 市政府特別設置攤位，為市民提供獨特的互動體驗。這個攤位不僅允許民眾拍照留念，還設有抽獎活動。（記者張庭瑜／攝影）

核桃市（Walnut）65歲生日慶典的另一大亮點，是雪地體驗。這項特別設置，讓許多未見過雪的小朋友們，感到格外興奮。許多孩子在雪地中蹦蹦跳跳，滿臉的喜悅，為園遊會增添歡聲笑語。

活動現場還有雪地體驗，讓許多沒見過雪的小朋友興奮的蹦蹦跳跳。（記者張庭瑜／攝影） 市政府精心設置了一個65週年造型牌子，供民眾拍照留念。（記者張庭瑜／攝影）

值得一提的是，許多華人 組織踴躍參與本次活動。核桃市華人協會不僅設立攤位，還邀請毛筆大師現場揮毫，免費為民眾提供毛筆字。這項活動受到各族裔市民的熱烈歡迎和讚賞。

核桃市華人協會會長黃巧綺表示，協會的主要目標，是在核桃市宣傳華人文化。除書法表演外，協會還邀請其他團體來推廣華人的傳統小吃和文化產品。

華人居民Justin和Aurora提到，他們家距離活動現場蘇珊公園（Suzanne Park）僅需大約6、7分鐘車程，特別過來支持。（記者張庭瑜／攝影） 不少市民帶著孩子來享受這個特殊日子的家庭時光。（記者張庭瑜／攝影）

華人民眾Justin和Aurora表示，從家中開車大約6、7分鐘就能到活動現場，身為核桃市居民，他們特地前來支持活動。華人黃小姐表示，她是在社群平台得知活動信息，便帶著孩子參與。發現有免費植物發放，她感到非常開心，因為她平時就喜愛花花草草。