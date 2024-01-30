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華人女婿競選洛杉磯縣檢察長 唯一共和黨候選人

記者趙健／聖瑪利諾市報導
律師劉龍珠（左二）、律師鄧洪（右四）到場支持。（記者趙健/攝影）
律師劉龍珠（左二）、律師鄧洪（右四）到場支持。（記者趙健/攝影）

洛杉磯縣地區檢察長候選人米爾頓（David Milton）24日在聖瑪利諾市舉行記者會，譴責針對洛杉磯縣各社區，尤其是弱勢少數族商社區的猖獗犯罪和不斷升級的暴力行為。米爾頓是12位候選人中唯一一位共和黨人，還是一位「華人女婿」。

視頻來源：記者趙健/後製

曾任洛杉磯縣檢察官與法官多年的米爾頓感嘆，「三年多來，我們看到洛杉磯縣針對無辜受害者的暴力行為不斷升級，對法律和秩序的保護崩潰，仇恨犯罪呈爆炸式增長。」其根本問題在於洛杉磯現任地區檢察長賈斯康（George Gascon），他只有在令人尷尬的媒體報導和巨大公眾壓力下，才會進行調查或提出指控。地區檢察長的職責是保護公眾，而不是等待媒體強迫他去做原本應作的本份。

米爾頓說，洛杉磯各媒體近來報導大量打砸搶劫案發生，但嫌犯被逮捕者少，起訴的案例更少，這些犯罪行為影響到洛縣每一家中小企業。消費者每天都在擔心，是否會成為下一個受害者。對犯罪的恐懼，取代洛杉磯平靜有序的商業環境。

米爾頓法官宣布，如果當選，他將聘請更多檢察官處理案件，以搶劫罪起訴打砸搶等盜竊行為，將罪犯送入監獄。對非法入境的外籍罪犯同樣起訴，不會因為起訴非法入境者，會造成驅逐出境而不做為。徹底推翻賈斯康保護非法入境犯罪者的「內參規定」。

宣布競選加州第49選區眾議員的律師劉龍珠，稱讚米爾頓法官為「美國包公」。他說，通過與米爾頓法官20多年的相處，他堅信無論從經驗、能力和戰鬥力，米爾頓法官都是洛杉磯縣地區檢察長最佳人選。

律師鄧洪表示，檢察官的職責是為社會主持公道，但過去幾年，洛杉磯縣檢察官不僅不起訴，反而認為不法分子才是社會的受害者。米爾頓法官懂得中國文化，是一位能夠真正代表華人社區利益的檢察官。

競選人米爾頓表示，若當選，他將聘請更多檢察官處理案件，以搶劫罪起訴打砸搶等盜竊行...
競選人米爾頓表示，若當選，他將聘請更多檢察官處理案件，以搶劫罪起訴打砸搶等盜竊行為，將罪犯送入監獄。（記者趙健/攝影）
競選人米爾頓和華人太太Nancy（左一）定居在巴沙迪那市。（記者趙健/攝影）
競選人米爾頓和華人太太Nancy（左一）定居在巴沙迪那市。（記者趙健/攝影）

洛杉磯 非法入境 華人

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