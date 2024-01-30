Susan Rubio選聯邦眾議員 華人團體支持

加州參議員魯比歐（Susan Rubio）身穿紅色裙子參與日前為其舉辦的籌款晚宴和慶祝農曆新年活動。（記者張宏／攝影）

為幫助加州參議員魯比歐（Susan Rubio）競選第31區聯邦眾議員 籌款和慶祝中國新年，眾多華人 商家、組織和代表日前在聖蓋博舉辦新春籌款晚宴，現場政商各界數百人參與，表達支持。

魯比歐特別穿著紅色裙子出席，她表示，很高興能和這麼多華人一起慶祝農曆新年，她的州參議員第22區覆蓋很多華人城市，她也和華人社區建立深厚的感情，尊重並了解華人的文化。她也是一名移民，所以她深刻了解移民在美國的艱辛，同時也了解因為疫情，亞裔 社區遭遇到的仇恨犯罪。她希望能成功競選聯邦眾議員，在更大舞台實現她的政治願景，幫助更多有需要的移民。

活動組織者之一Wendy王表示，支持魯比歐當選聯邦眾議員，魯比歐擔任兩屆加州參議員，曾經在鮑爾溫公園（Bladwin Park）市擔任多年市議員。從政前魯比歐是一名教師，有豐富的教育經驗，了解亞裔社區文化，希望魯比歐能幫助亞裔發聲，維護亞裔的權益。

羅斯密（Rosemead）華人商家Frank朱說，魯比歐對亞裔非常親切友善，他身邊很多朋友都很喜歡她，每次看到她都會熱情的合影。之前他的餐廳開業，魯比歐到場支持；這次她競選聯邦眾議員，自己也要鼎力支持。希望她當選後，能多為亞裔商家發聲，改善社區治安。

魯比歐出生於墨西哥，她的父母是農場工人和管家，她就讀於東洛杉磯學院，在阿蘇薩的太平洋大學取得教育碩士學位。魯比歐曾在蒙羅維亞（Monrovia）和鮑爾溫公園學區當過17年老師。她是鮑爾溫公園市市民，因此她從政第一站就是該市市議員。她擔任兩屆市議員，倡導婦女權利，為老年人提供優質計畫並領導保護環境和應對氣候變遷的措施。

魯比歐2018年當選為第22區加州參議員，2022年再次連任。她是參議院保險委員會第一名拉丁裔主席，也是能源、公用事業、通訊委員會成員。同時她關注野火和遊民住房等議題。她還是參議院家庭暴力特別委員會主席和亞太裔事務特別委員會成員。