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帝王谷經發局年度晚宴 華商獲殊榮

記者啟鉻／帝王縣報導
獲獎者IGI部分主要成員及晚宴組織者Timothy Kelley（右一）。（主辦者提供）
獲獎者IGI部分主要成員及晚宴組織者Timothy Kelley（右一）。（主辦者提供）

加州華商組織International Green Imperial (IGI)日前在加州帝王縣（Imperial County）帝王谷經濟發展局 （IVEDC） 第17屆年度晚宴中，獲頒「年度合作夥伴」殊榮。

IGI的主要成員包括CEO 施旻宜（Min-Yi Shih）、聯合技術產業公司董事長林俊宏（Frank C Lin）、CACP美國華人建築公會副會長鮑孜洵（Pauline Pezza）以及YK America主席盧順興（David Lu）。IGI透過台美合作，推動加州帝王縣的繁榮發展，凝聚台灣創新技術和製造商，為帝王縣進行聯合開發，創造商機。

施旻宜表示，他對獲得這項殊榮感到喜悅與榮耀。這不僅象徵IGI的成就，更代表更大的責任。「我們對此深感謝意，並對未來充滿期待」。

這項「年度合作夥伴」獎項，體現台灣高科技行業領袖對加州帝王縣的承諾，致力引進投資，將帝王縣打造「美國新能源之都」，成為先進製造業樞紐。IGI的重點領域包括基礎設施、新能源、建設和製造等。

帝王縣的鋰礦發現歷時數年，但開發工作進展緩慢。自2023年初以來，IVEDC的董事長兼總裁Timothy Kelley多次與IGI核心成員討論，共同構想遠景藍圖。經過多次深入當地視察，IGI的核心成員於2023年10月1日邀請Timothy Kelley前往台灣，介紹當地情況並邀請台商共同參與加州帝王縣開發。

加州 投資 南加

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