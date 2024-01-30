洛城新語╱遣返無證客 不如反向思考

持續一整年的美墨邊境危機，2024新年伊始繼續發酵；繞過邊境牆進入美國的走線人數量，仍居高不下。數百萬滯留美國的無證移民 ，雖被形容是社會不穩定因素，卻也是促進經濟發展的「人口紅利」。

解決無證移民滯留危機，包括前總統川普在內的許多人，首先想到的是大規模遣返 。這種做法雖然直接，但勞民傷財、且效果有限。據CNN報導，聯邦移民暨海關執法局（ICE）在2016年遣返一名無證移民平均要花費1萬元；歷經8年物價上漲，如今成本肯定更高。要將數以百萬計的無證移民遣返，其花銷恐怕讓納稅人難以承擔。再考量邊境牆阻攔無證移民闖關的作用有限，近年來湧入的無證客人數屢創新高。實施大規模遣返有其難度。

既然遣返與阻擋都暫時無法起到良好效果，就必須做好他們將長期滯留的打算。從正常邏輯考量，這些走線人冒著生命危險穿越雨林，為的是尋求更好生活。他們之中的絕大多數人，並不想在美國成為遊民，否則這段冒險走線之旅，就會顯得沒有意義。

讓生活變好的最佳途經，就是合法找工作。走線人受限語言與教育程度等劣勢，很難與美國本土勞工 競爭「主要勞動力市場」，他們有競爭力的範圍，是收入較低、工作條件差、缺乏晉升機制的「次級勞動力市場」。

美國雖然奉行資本主義，但對勞工的保護已日趨完善，在對無證移民持開放態度的民主黨州更是如此。大量傾向勞工的法案頒布，與工會影響力愈發強大；導致的結果就是，美國不僅存在勞動力成本過高的劣勢，還在「次級勞動力市場」存在勞工短缺問題。用通俗話講，加州乃至全美，不缺科技公司的「高薪」白領，卻很難找到幫他們修剪草坪的「便宜」工人。

美國本土勞工從小的耳濡目染，讓他們不願在「次級勞動力市場」從業。他們寧願在家「躺平」吃政府福利，也不會接受「辛苦的」工作。遊民問題積重難返，與不久前餐館普遍存在的招工難現象，就是最好佐證。

從經濟發展角度考量，次級勞動力市場與主要勞動力市場同樣重要，向數以百萬計的無證客發放工卡，讓他們成為「人口紅利」，補足到次級勞動力市場中。大洋彼岸的中國，從90年代起創造的「經濟奇蹟」，就與人口紅利脫不開關係。大量的廉價勞動力，讓「中國製造」成為性價比的代名詞。

利用上百萬無證客的「人口紅利」，不僅對經濟發展大有裨益，還有穩定社會的效果。正如前文所述，他們來美國是尋求更好生活，倘若找不到合法工作，盜竊、搶劫等非法途經，就可能成為他們過好生活的「捷徑」。與其阻擋無證客。不如反向思考給他們發工卡，也許會利大於弊。

回覆回覆所有人轉寄