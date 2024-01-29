世報年節展╱遛娃來這裡 情境體驗讓你滿載而歸

小朋友們還可獲增一份警局定制的科普繪圖禮袋。（記者趙健/攝影）

在世界日報 年節展上，豐富多彩的親子 活動讓家長和小朋友們樂不思蜀。從迪士尼 歡樂園的留影墻到警用摩托車試駕體驗，再到兒童繪圖區和許願樹......充滿驚喜的親子活動和各類可愛贈品，讓家長和小朋友們感受歡樂的同時，滿載而歸。

來自警察局的驚喜

在蒙特利公園警局的外展攤位上，小朋友們可獲增一份特別的禮物——繪圖禮袋。禮袋包括水彩筆套裝、警車繪圖本、警徽貼紙，贈送塗畫套裝，讓孩子們娛樂的同時，也能學習到一些安全小常識。此外，蒙特利公園警局還特地準備一輛警用摩托車，供孩子們合影留念。現場警員表示，這樣的活動有助於拉近警察與孩子們的距離，消除孩子們對警察的恐懼。 蒙特利公園警局特地準備了一輛警用摩托車，供孩子們合影留念。（記者趙健/攝影）

迪士尼歡樂園

世界日報年節展中，迪士尼的展位非常吸睛。這裡的親子互動系列活動，絕對是小朋友們和大人們的最愛。在靠近Alhambra大道歡樂園內，是迪士尼專門為年節展定制的主題背景墻，並有專門的工作人員現場指揮，使用專業的拍照設備為家庭拍照留念，並當場將添加迪士尼元素的照片發送至遊客的郵箱。歡樂園內還設有小桌椅和主題繪圖冊，讓小畫家們盡情發揮創意，繪製迪士尼新春繪圖。 在靠近Alhambra大道迪士尼歡樂園內，是迪士尼專門為年節展定制的主題背景墻。（記者趙健/攝影） 年節展上的遊樂園。（記者趙健/攝影）

新春繪圖和許願樹

世界日報也為小朋友們設置專門的新春繪圖區域，讓孩子們可以發揮創意，繪製春節貼畫。此外，主舞台旁的「許願樹」也是年節展的熱門親子打卡地，許多父母早早帶著小朋友趕到「許願樹」前排隊，在小卡片上寫下心願，並掛在樹枝上，誠心祈求，期待新的一年心想事成。 年節展的兒童區域讓孩子們能夠繪製屬於自己的春節貼畫。（記者趙健/攝影）

兒童贈品拿不完