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世報年節展╱遛娃來這裡 情境體驗讓你滿載而歸

記者趙健/蒙特利公園市報導
小朋友們還可獲增一份警局定制的科普繪圖禮袋。（記者趙健/攝影）
小朋友們還可獲增一份警局定制的科普繪圖禮袋。（記者趙健/攝影）

世界日報年節展上，豐富多彩的親子活動讓家長和小朋友們樂不思蜀。從迪士尼歡樂園的留影墻到警用摩托車試駕體驗，再到兒童繪圖區和許願樹......充滿驚喜的親子活動和各類可愛贈品，讓家長和小朋友們感受歡樂的同時，滿載而歸。

來自警察局的驚喜

在蒙特利公園警局的外展攤位上，小朋友們可獲增一份特別的禮物——繪圖禮袋。禮袋包括水彩筆套裝、警車繪圖本、警徽貼紙，贈送塗畫套裝，讓孩子們娛樂的同時，也能學習到一些安全小常識。此外，蒙特利公園警局還特地準備一輛警用摩托車，供孩子們合影留念。現場警員表示，這樣的活動有助於拉近警察與孩子們的距離，消除孩子們對警察的恐懼。

蒙特利公園警局特地準備了一輛警用摩托車，供孩子們合影留念。（記者趙健/攝影）
蒙特利公園警局特地準備了一輛警用摩托車，供孩子們合影留念。（記者趙健/攝影）

迪士尼歡樂園

世界日報年節展中，迪士尼的展位非常吸睛。這裡的親子互動系列活動，絕對是小朋友們和大人們的最愛。在靠近Alhambra大道歡樂園內，是迪士尼專門為年節展定制的主題背景墻，並有專門的工作人員現場指揮，使用專業的拍照設備為家庭拍照留念，並當場將添加迪士尼元素的照片發送至遊客的郵箱。歡樂園內還設有小桌椅和主題繪圖冊，讓小畫家們盡情發揮創意，繪製迪士尼新春繪圖。

在靠近Alhambra大道迪士尼歡樂園內，是迪士尼專門為年節展定制的主題背景墻。...
在靠近Alhambra大道迪士尼歡樂園內，是迪士尼專門為年節展定制的主題背景墻。（記者趙健/攝影）
年節展上的遊樂園。（記者趙健/攝影）
年節展上的遊樂園。（記者趙健/攝影）

新春繪圖和許願樹

世界日報也為小朋友們設置專門的新春繪圖區域，讓孩子們可以發揮創意，繪製春節貼畫。此外，主舞台旁的「許願樹」也是年節展的熱門親子打卡地，許多父母早早帶著小朋友趕到「許願樹」前排隊，在小卡片上寫下心願，並掛在樹枝上，誠心祈求，期待新的一年心想事成。

年節展的兒童區域讓孩子們能夠繪製屬於自己的春節貼畫。（記者趙健/攝影）
年節展的兒童區域讓孩子們能夠繪製屬於自己的春節貼畫。（記者趙健/攝影）

兒童贈品拿不完

在年節展的攤位上，許多商家和贊助商為兒童準備專門的贈品，包括各類美味零食、可愛的玩偶、熒光頭飾以及卡通貼畫。沿著嘉偉街（Garvey Ave）一路遊逛，還有各種角色的人形玩偶，與小朋友們互動拍照。

年節展上受到小朋友追捧的商品。（記者趙健/攝影）
年節展上受到小朋友追捧的商品。（記者趙健/攝影）

迪士尼 親子 世界日報

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