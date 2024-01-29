世報年節展╱民俗技藝區人氣爆 許願樹祈好運

民眾在許願樹上掛上心願。（記者朱敏梓/攝影）

在「2024世界日報 蒙市迎春年節展」上，民俗技藝區人氣非凡，民眾們紛紛聚集在展位前，一睹中華傳統文化風彩和魅力。書法 家們揮毫潑墨，為大家免費寫春聯和福字，民間傳統藝術家們展現糖畫、捏麵人等技藝，與民眾同樂。在許願樹前，民眾們寫下最誠摯的新年祝福，祈禱來年好運。

在民俗技藝區，三位書法家為大家免費寫春聯和福字，書法家們會依照民眾的心願和要求，在春聯中寫下祝福，例如「身體健康」、「萬事如意」等，許多民眾在上午早早排隊，特意為春聯而來。在許願樹前，大家紛紛寫下來年的願望和祝福，許願卡掛滿整棵樹，有對長輩的真摯祝願，對自己來年的美好盼望，還有對朋友最暖心的話語，這也讓許願樹成為年節展上一道獨特的風景線。 書法家免費寫春聯。（記者朱敏梓/攝影）

捏麵人是一項歷史悠久的中國傳統技藝，通常是用麵粉加糯米粉，製作出各式各樣的圖案。在捏麵人展位上擺滿各類造型的麵塑，有大家熟知的傳統人物孫悟空、豬八戒、福祿壽、八仙過海，還有可愛的卡通人物皮卡丘、凱蒂貓等，每個麵偶造型都栩栩如生，十分精緻。製作麵人的時老先生是一名資深的手藝達人，曾獲聯合國 教科文組織授予的「民間工藝美術家」稱號。他介紹說，捏麵人已經60年，這是他家裡祖傳的手藝，他是第四代傳人。時老先生補充，製作麵人的麵粉通過特別處理，可以長期保存。 擁有長達60年豐富經驗的捏麵人藝術家時老先生。（記者朱敏梓/攝影）

在捏麵人隔壁，是許多人兒時記憶中過年必不可少的「糖畫」，糖畫展位人氣頗高，排隊從未間斷。製作者用小湯勺舀起溶化了的糖汁，在石板上飛快地來回澆鑄，畫出造型，造型完成後，隨即用小鏟刀將糖畫鏟起，粘上竹籤。以勺為筆，以糖為墨，惟妙惟肖的十二生肖、蝴蝶和各種動物造型，喚醒人們記憶中的傳統年味。 畫糖人製作的「龍」造型糖畫。（記者朱敏梓/攝影）

除以上這些傳統民間技藝外，在民俗技藝區，中國結、畫年畫、剪紙、扯鈴等營造濃濃的新年氛圍，讓華洋民眾共同感受中華文明的博大精深。