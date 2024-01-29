世報年節展╱大莊家好禮 帽子、50元積分券任領

大莊家準備了隨身水杯、新年掛歷、紅色棒球帽，供遊客排隊領取。（記者趙健/攝影）

2024農曆新年即將到來，大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）與華人 一起喜迎龍年賀新春，特別贊助世界日報 年節展，為遊客發派精美禮品。

在大莊家賭場度假村攤位上，擺放著種類多樣的精美禮品，包括隨身水杯、新年掛曆、喜慶的紅色棒球帽，供遊客排隊領取。除實物禮品外，大莊家還推出掃碼領紅包的虛擬獎金，遊客只需掃碼註冊，就可獲贈50元的度假村積分券。

據工作人員介紹，大莊家將於2月的每周五舉行「龍年新春幸運大抽獎」活動，送出總值20萬元的EasyPlay及現金獎賞。會員只要在每個抽獎活動日下午2時至晚10時，玩角子老虎機或桌牌遊戲，便可獲得參與抽獎的機會。

此外，工作人員透露，大莊家將於2月10日舉辦「醒獅賀新歲匯演」，屆時除舞龍舞獅節目，還有鞭炮表演。更多活動及優惠信息，可致電877-711-2946，或上網 www.Pechanga.com