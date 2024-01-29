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世報年節展╱國泰銀 獨家好禮、定存優惠吸人潮

記者趙健/蒙特利公園市報導
國泰銀行在年節展上提供免費贈品，包括對聯、紅包、掛歷等。（記者趙健/攝影）
國泰銀行在年節展上提供免費贈品，包括對聯、紅包、掛歷等。（記者趙健/攝影）

紅龍舞動盡顯榮耀，幸福如意財源廣。在今年的年節展上，國泰銀行推出獨家好禮和新春定存優惠，吸引大批民眾前來領取，場面火爆。

為迎接農曆新年，國泰銀行特別為年節展的遊客準備實用的新春好禮，包括設計精美對聯、紅包、掛歷等。攤位上還有專業的財富管理專家為民眾提供免費咨詢，協助客戶制定新年理財計劃。

此外，國泰銀行還於近日推出限時的定存優惠。客戶只要以新資金開立6個月期的個人或商業定存帳戶，便可享受高達5.20%的優惠年利率（APY）；同時，還可獲得一只限量版的鍍金招財金龍。

國泰銀行人員介紹，每一只金龍都刻有獨一無二的序列號，是非常值得收藏的珍品。不過，這項新春定存優惠是限時推出，至2月12日截止，目前國泰銀行多家分行的鍍金招財金龍已經快要被領完，感興趣的民眾應盡快前往國泰銀行咨詢詳情，不要錯失這個難得的機會。

國泰銀行擁有60多年的歷史，是南加州歷史最悠久的華裔商業銀行。該銀行總部位於洛杉磯，擁有超過230億元的資產，在加州、紐約州、華盛頓州等美國各地設有60多家分行。國泰銀行被評為2023年「富比士」（Forbes）美國十大最佳銀行之一。

國泰銀行每年新春都為客戶定制限量生肖禮品，今年是鍍金招財金龍和玉龍。（記者趙健/...
國泰銀行每年新春都為客戶定制限量生肖禮品，今年是鍍金招財金龍和玉龍。（記者趙健/攝影）
國泰銀行的攤位大排場龍。（記者趙健/攝影）
國泰銀行的攤位大排場龍。（記者趙健/攝影）

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