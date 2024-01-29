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世報年節展╱H Mart三重禮 幸運轉輪中獎率百分百

記者趙健/蒙特利公園市報導
H Mart為遊客準備了多種人氣零食可供試吃。（記者趙健/攝影）
H Mart為遊客準備了多種人氣零食可供試吃。（記者趙健/攝影）

龍年喜至家園滿，幸福安康笑顏開。 H Mart超市是世界日報年節展的主要贊助商之一，在為期兩天的活動中，H Mart為參與民眾提供多種抽獎活動，確保每位參與者都能獲得豐富獎品，喜迎新春。

今年的年節展熱鬧非凡，H Mart攤位是其中最受歡迎的攤位之一。 H Mart的攤位提供三重禮品派送活動，包括「玩轉幸運轉輪」，民眾在關注H Mart微信公眾號後，即可參加轉盤抽獎，100%中獎率；免費試吃品嚐H Mart人氣商品 ；活動現場派發5元、10元驚喜代金劵。

此外，H Mart近日推出2024龍年特製賀歲紅包袋，以傳達H Mart超市對顧客的新春祝福。 紅包的賀歲設計和傳統習俗圖案十分精美，將配合H Mart各分店新春年貨活動，顧客在指定店鋪消費滿50元，結帳時即可免費獲贈一份（3入）。由於數量有限，送完為止。

不少遊客表示，H Mart是他們最喜愛的亞洲超市，不僅商品種類豐富，超市內也乾淨整潔，讓人充滿購物的衝動。 H Mart成立於1982年，至今已有超過40年的營運歷史，是北美主要的亞洲食品零售連鎖超市之一。 H Mart在南加地區擁有眾多分店，主要以提供亞洲食品為特色，商品類別涵蓋新鮮蔬果、肉類、海鮮、家庭用品和熟食等。

今年的年節展熱鬧非凡，H Mart攤位是其中最受歡迎的攤位之一。（記者趙健/攝影...
今年的年節展熱鬧非凡，H Mart攤位是其中最受歡迎的攤位之一。（記者趙健/攝影）

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