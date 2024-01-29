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世報年節展╱紐約人壽4攤位 提供專業諮詢送好禮

記者趙健/蒙特利公園市報導
工作人員介紹，紐約人壽提供的保險產品主要分為人壽保險、年金和長期護理保險三類。（記者趙健/攝影）
工作人員介紹，紐約人壽提供的保險產品主要分為人壽保險、年金和長期護理保險三類。（記者趙健/攝影）

為迎接甲辰龍年，紐約人壽（New York Life）贊助世界日報年節展，與華人民眾一起慶賀農曆新年，並特別設置四個攤位，為年節展遊客提供保險諮詢，並派發免費禮品。

據紐約人壽現場工作人員介紹，他們提供的保險產品主要分為人壽保險、年金和長期護理保險三類。 其中，最受華人關注的產品是退休計畫和長期護理保險，許多華人移民都有提前規劃退休生活的意識。而紐約人壽在這些產品上，都非常具有競爭力，可為客戶提供全方位的安排與保障。

此外，紐約人壽最近推出的「保費存款帳戶」（Premium Deposit Account）也非常值得關注：客戶在一次性支付保費後，將享受第一年12%、第二年6%的專屬收益。

紐約人壽保險公司是一家「財富」100 強公司，成立於 1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。 紐約人壽其旗下公司提供人壽保險、退休收入、投資和長期照護保險。 New York Life Investments提供機構資產管理服務。 紐約人壽的其他附屬公司提供各類證券產品和服務，以及零售共同基金。

紐約人壽為遊客準備了豐富的贈品。（記者趙健/攝影）
紐約人壽為遊客準備了豐富的贈品。（記者趙健/攝影）

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