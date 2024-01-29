槍殺22歲女 警盼獲線索緝兇

案發後，民眾自發來到古鐵雷斯的住處前守夜，以表達對她的哀悼與支持。（abc7電視台）

東洛杉磯 1月21日（周日）發生槍擊 案，導致22歲女子古鐵雷斯（Lexus Gutierrez）不幸身亡。事發當時，古鐵雷斯與朋友坐在靠近漢弗萊斯大道小學（Humphreys Avenue Elementary School）的南漢弗萊斯街（South Humphreys Avenue）600號街區車中，一輛汽車經過時向他們開槍，古鐵雷斯頭部中彈當場身亡，車內其他人受輕傷。

這起案件發生在上周日上午11時左右。古鐵雷斯親戚透露，她是頭部被擊中而死亡的。車內的駕駛手部受傷，而後座的另一名朋友則倖免於難。古鐵雷斯的阿姨拉米雷斯（Patricia Ramirez）對此表示深切的悲痛。她形容古鐵雷斯是一個心胸寬廣、善良且富有愛心的人，深受周圍人的希歡。她也希望可以為她無辜的侄女伸張正義。她更悲痛地表示，無法理解為何有人能在奪走無辜生命後還能繼續生活。

目前洛杉磯縣警方目前正在調查此案。目前已知的線索僅有一輛小型四門轎車在犯罪發生後離開現場。古鐵雷斯的家人急切地希望附近的監控攝像頭能提供有價值的線索，也呼籲目擊者勇敢站出來，幫助警方確認和逮捕嫌疑人。警方也呼籲任何掌握相關資訊的民眾撥打滅罪熱線 800-222-TIPS（800-222-8477），提供線索以緝捕槍手。