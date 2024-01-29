社區治安差 更多華人買槍自保

隨著洛杉磯地區犯罪率的上升，愈來愈多的民眾選擇購買槍械自衛，這一現象反映了居民對個人安全的深切擔憂。（記者張庭瑜╱攝影）

近年以來，洛杉磯 地區的商業搶劫和入室盜竊案件頻繁發生。一些華人 居民因此改變對擁槍的看法，並且購買槍枝尋求自保。據加州 司法廳統計，加州手槍的銷量從2019年的41萬4705支大幅增長至2020年的68萬6435支，長槍的銷量也從2019年的32萬9311支增加到2020年的48萬401支，增長了45.9%。

洛縣一間槍械店老闆劉先生表示，過去幾個月裡，前來購槍的華人顯著增多，許多顧客對社區內日益嚴重的治安情況表示擔憂。他指出，即使是在白天，華人社區內也發生了多起入室盜竊和公共場所搶劫案件。受害人遭搶時，大多數人選擇不反抗。這種對犯罪行為的被動態度，在一定程度上更讓犯罪分子有恃無恐。

居民Kelly也分享她在加油時的驚險經歷，她回憶稱，一次晚間加油時遭遇可疑男子從車輛前後方包圍。幸運的是，車上有狗及時嚇退了對方。而劉先生指出，一些居民因擔憂安全問題，申請攜帶隱藏武器許可證（Carry Concealed Weapons Licenses，簡稱CCW）的人數也大增。因為犯罪率上升和加州法律對罪犯的寬容態度，不少人選擇搬去外州。

蒙羅維亞（Monrovia）居民拉卡尼拉奧（Paul Lacanilao）也對當地治安惡化的憂慮。他認為，法律似乎更偏向罪犯，導致普通市民感到不安全。他提到了亞凱迪亞的聖安妮塔購物中心（Santa Anita Mall）最近發生的搶劫事件，以及隨機暴力事件和襲擊的增加。拉卡尼拉奧對於當地日益嚴重的無家可歸問題表示悲哀，認為無家可歸也是犯罪的溫床。

而近期許多洛杉磯華人社區也開始陸續舉辦槍械安全和使用培訓班，教授華人居民如何安全合法地擁有和使用槍械。這些課程包括槍械基礎知識、安全操作規程，以及應對突發狀況的自衛技巧。劉先生也觀察到，愈來愈多的華人居民，包括從未接觸過槍械的人，開始購買槍械並學習使用技巧。但他也多次重申教育和負責任地擁有槍械的重要性。他並分享如何教導自己的孩子安全地使用槍械，並強調這種技能應被視為一種生存技能，而非攻擊工具。Kelly也以自己的女兒作為例子，從小接受正確教育的孩子將如何在危險情況下保持冷靜和自我保護的能力。

劉先生還指出，對於是否購買槍械，應該根據個人情況和需求來決定。就像不是每個人都需要或適合開車一樣，並不是每個人都需要有槍。重要的是了解自己的需求和能力，並在有足夠知識和準備的情況下做出決定。