南加內陸各城市 傳統春節活動熱鬧

河濱市農曆新年慶祝活動，舞龍表演。（周克蕙提供）

南加 各地亞裔 社區民眾，紛紛舉辦農曆新年節慶活動。在內陸帝國（Inland Empire）河濱、東谷、聖伯納汀諾、波莫那等城市的華人 居民，也以各種方式慶祝春節到來。

河濱市（Riverside）第12屆年度農曆新年慶祝活動舉辦兩天，1月27日至28日在市中心舉行。來自華人社區團體及其他亞裔社區組織，還有前來參與的各地民眾共同歡慶。活動上不僅有現場歌舞表演，還有美食商家攤位。

東谷市（Eastvale）是亞裔及華人居民較多城市。該市將於2月17日至18日舉辦第三屆傳統元宵佳節慶祝活動，活動地點7447 Scholar Way。活動上有民俗表演、美食攤位及各式商品，還有孩童喜歡的遊戲。活動從上午11時開始，持續到晚上約8時。

波莫那市（Pomona）的農曆新年慶祝活動，將於2月10日上午11時至晚9時在市中心舉行，地點是Shaun Diamond Plaza（197 W. Second St）。活動內容包括舞獅、才藝表演及美食手工藝及各種商品攤位等。

聖伯納汀諾市（San Bernardino）2月17日上午10時至午後2時，在E. Street上的Court Street Square舉辦農曆新年慶祝活動，主辦者是聖伯納汀諾市府公園娛樂管理部門。提供美食、藝術及娛樂活動。

除上述城市舉辦農曆新年慶祝活動，其他內陸城市包括科洛那、奇諾岡、庫卡蒙加牧場、坦密庫拉等地，也會舉辦慶祝活動，詳情請見各市官網。