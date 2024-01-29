河濱縣東谷市元宵節慶典 繽紛多采

東谷市將舉辦第三屆元宵節活動。（黃樹梧提供）

南加 河濱縣東谷市（Eastvale）第三屆年度元宵節 慶典，將於2月17日隆重登場。東谷市歡迎各界人士免費參與，共度難忘佳節。

這一傳統盛事將吸引各族裔民眾。從威武磅礴的龍舞、春花綻放的花藝，到春聯書寫的祥和年景，再到猜謎活動鍛鍊思維。活動內容琳瑯滿目，中西美食、新年商品和手工藝品更是應有盡有。葡萄酒和啤酒花園讓您沉浸在新年的歡樂氛圍中，孩子們可以在彈跳城堡中盡情嬉戲，古今中西藝術表演的舞台更是精采不斷。東谷市自豪地成為一個融匯多元文化的大家庭。

東谷市元宵節慶典不僅是當地市民的盛事，更吸引鄰近城市居民踴躍參與，成為華人 移民和其他族裔居民交流的重要平台。

東谷市第三屆元宵節將於2月17日（周六）上午11時至晚8時，至2月18日（周日）上午11時至晚7時，在東谷高中外的街道上舉行。為確保慶典活動安全和順利進行，活動街道將會封閉管理。慶典地址：7447 Scholar Way，Eastvale，CA 92880。如需更多活動資訊，請聯絡東谷市社區服務團隊，郵箱：[email protected]。

東谷市創立於2010年10月1日，東谷市擁有超過7萬1000名居民，位於河濱縣西側，占地13.1平方哩。作為一座年輕而充滿活力的社區，東谷市提供廣泛的經濟機會和豐富空間，為整個城市的潛力創造更多可能性。