年節展熱鬧 迪士尼攤位人氣爆

在迪士尼區域一早就大排長龍，迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫。（記者張宏／攝影）

多次參與本報年節展的迪士尼 樂園，龍年再次閃亮登場，在靠近Alhambra大道設置展位，打造適合親子互動的系列活動，人氣爆棚，為與會者帶來無限驚喜和快樂。

在迪士尼區域一早就大排長龍，迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫，離開時還贈送每個人春節行李掛牌和米老鼠的米花糕，吸引華洋遊客紛紛趕來打卡。住在洛杉磯市區的陳女士一家人來迪士尼區域拍照，為了慶祝春節，她還特別為混血女兒在華埠 買了一套中式服裝。她說，第一次參加年節展活動，覺得很有趣，好吃好玩很開心。

在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米老鼠與米妮為大家送上新年祝福。（記者張宏／攝影） 在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米老鼠與米妮為大家送上新年祝福。（記者張宏／攝影）

在迪士尼舞台時間，身著唐裝米老鼠和米妮為大家送上新年祝福，引得台下民眾喝采聲不斷。迪士尼代表Raul Aquino Rojas表示，為慶祝農曆新年，迪士尼樂園度假區從即日至2月18日，在加州 冒險樂園園區慶祝農曆龍年，南加州居民可享受優惠門票價格，迪士尼樂園歡迎八方賓朋一起歡度這個喜慶的節日。

人們紛紛在迪士尼春節背景板前拍照。（記者張宏／攝影） 迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫。（記者張宏／攝影）