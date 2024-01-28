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迎春年節展／鷹標風油精 長壽禮盒迎新春

記者子為／蒙特利公園市報導
在現場，鷹標風油精還提供免費的五分鐘按摩體驗。（記者子為／攝影）
在現場，鷹標風油精還提供免費的五分鐘按摩體驗。（記者子為／攝影）

為迎接龍年到來，年節展贊助商之一鷹標風油精（Eagle Brand Medicated Oil）特意推出長壽禮盒（Longevity），內含兩瓶限量版金瓶風油精，其攤位號為B14和B16。

根據品牌負責人Michael Nguyen介紹，該品牌源自新加坡，具有百年悠久歷史，在國際上暢銷。之所以參與年節展，是希望在鄰近新春之際將其產品和更多人分享，尤其是其龍年限定產品長壽禮盒鷹標風油精用途廣泛，味道清芳，可有效緩解關節疼痛、背酸、肩膀僵硬、頭眩頭痛、鼻塞、舟車暈浪，止癢，解除由於舟車暈浪，扭傷，蚊蟲叮咬所引起的不適。

鷹標風油精在年節展的攤位吸引很多民眾購買。（記者子為／攝影）
鷹標風油精在年節展的攤位吸引很多民眾購買。（記者子為／攝影）

在年節展現場，鷹標風油精將展示其熱銷產品，包括經典鷹標風油精、薰衣草風油精、薄荷丁香風油精、滾珠風油精等。除此之外，鷹標風油精還提供免費的五分鐘按摩體驗，讓民眾親身體驗精油的功效。

鷹標風油精特意推出長壽禮盒，內含兩瓶限量版金瓶風油精。（記者子為／攝影）
鷹標風油精特意推出長壽禮盒，內含兩瓶限量版金瓶風油精。（記者子為／攝影）

Michael Nguye還指出，鷹標已被愛用者定位為優質藥油，在世界各地都建立了規模龐大的消費者品牌忠誠度。不僅受到年長消費者的歡迎，年輕一輩也喜歡用，其性價比高，人氣排行一直高居不下。

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