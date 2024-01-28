加州樂高樂園新設施 推出太空冒險LEGO Galaxy

LEGO Galaxy的預想圖。（畫面取自KSWB電視台報導）

加州樂高樂園（Legoland California）準備新建新的遊樂設施，模擬太空 冒險的「LEGO Galaxy」。計畫書近期已經提交聖地牙哥 縣卡爾斯巴市的都市計畫委員會（Carlsbad Planning Commission），由於贊成者多，計畫可望在數周內獲得委員會同意。

占地2.38英畝的LEGO Galaxy將取代現有的「Driving School」與「Junior Driving School」，但是兩個設施自1999年開放以來就一直是樂園最受歡迎的設施，因此它們將在「Fun Town Police」與－Fire Academy」的原址重建。

提交的規畫報告指出，LEGO Galaxy將包括兩大區塊，一是太空探險風的雲霄飛車，設置在44呎高、3萬2000平方呎的「樂高宇宙港」中。其次則是類似聖地牙哥海洋世界（SeaWorld San Diego）Riptide Rescue的太空旋轉輪。

LEGO Galaxy的外部將會設置主題販賣區、兒童遊樂區，與樂高積木堆疊區。Legoland California尚未公布起造時間，不過一些新設施已經排定2024年春季開放，如恐龍 大冒險的「Dino Valley」，與恐龍主題的雲霄飛車「Coastersaurus」。