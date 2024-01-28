迎春年節展╱李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

「李家莊粉麵廠」在年節展義賣，將收入捐贈給華埠服務中心。（記者子為/攝影）

「李家莊粉麵廠」（Lee's Noodle) 27日在迎春年節展現場舉辦新聞發布會，宣布將年節展期間義賣收入全數捐贈給華埠 服務中心（Chinatown Service Center），以回饋社區，促進社區共融。

「李家莊粉麵廠」市場總監Alvin Lee表示，李家莊一直重視團結，致力於回饋和幫助社區。此次在年節展上的義賣不僅是商業展示，更是一次社區共融，希望捐贈的資金能幫助到華埠服務中心，更好地服務華人 社區，傳遞愛與希望。

從右到左依次為：Henry Kwong、Lawrence Tam、Alvin Lee、Peter Ng、Vinh Ngo、C. Joseph Chang。（記者子為/攝影） 「李家莊粉麵廠」攤位民眾絡繹不絕。（記者子為/攝影）

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，非常感謝李家莊通過義賣的形式支持華埠服務中心，這已經是李家莊第五次向華埠服務中心捐贈。中心昝珍惜這筆捐款，發揮其最大效益，為建設更和諧美好的社區添磚加瓦，不辜負李家莊的信任與支持。蒙特利公園市 市議員暨華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)表示，很開心獲得李家莊的捐贈，中心會確保這筆資金用在社區上，幫助更多華人解決語言障礙、醫療健康等問題。

李家莊在年節展的攤位號碼為A35、 37、38，在年節展活動現場，其攤位前人流絡繹不絕，民眾不僅可以購買到李家莊出品的各種未加工的粉麵產品，還能免費試吃現場烹製的新鮮美食。從廣東沙河粉、腸粉、越南幼湯粉（Pho），到潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮等。南加州亞裔超市與餐館出售的新鮮米製食品，80%都來自李家莊粉麵廠。李家莊重視食品質量，採用多種衡量標準，以確保所生產的粉麵質量上乘，值得消費者的信任與喜愛。