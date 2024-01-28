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亞市議員鄭博仁競選連任 27日造勢 百名支持者到場

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
鄭博仁27日正式啟動市議員連任競選活動。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁27日正式啟動市議員連任競選活動。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）現任市議員鄭博仁（Paul P. Cheng），1月27日（周六）正式啟動市議員連任競選活動。他表示，啟動儀式不僅關乎個人競選，更希望藉活動感恩警消英雄，正因為這些英雄的無私付出，社區才更加強大，當日活動吸引近百名支持者到場。

當天活動吸引包括民選官員、警消代表、社區領袖等眾多支持者到場。（記者邵敏／攝影）
當天活動吸引包括民選官員、警消代表、社區領袖等眾多支持者到場。（記者邵敏／攝影）

鄭博仁曾任檢察官、亞市市長，更是南加知名律師。自2020年高票當選亞市第四區市議員以來，鄭博仁一直積極服務民眾，大力支持警消人員，注重社區治安，參與打擊犯罪，推動鄰里守望計劃，其親民執政風格贏得廣大社區民眾肯定。此次宣布參加市議員連任競選，鄭博仁希望有機會繼續為社區服務，並表示已準備好團結所有力量建立繁榮亞市，以更大熱情和承諾完成使命。

當日活動吸引近百名支持者到場。（記者邵敏／攝影）
當日活動吸引近百名支持者到場。（記者邵敏／攝影）

鄭博仁認為，團結的社區才是強大的社區。在過去四年任期中，他熱心推動居民參政議政，促進社區團結，提升市民生活品質；他強調政府聆聽民意，積極倡導政府透明度和問責制；他大力推動城市經濟發展，並與治安部門密切合作，提升公共治安水平，確保市民安居樂業。

一個宜居的城市離不開警消人員付出，鄭博仁在競選活動中表示，此次啟動儀式也正是為這些城市英雄舉辦。他指出，亞市警消人員薪水低，很多人無法住在這個城市，每天開車一、兩個小時到這裡工作。鄭博仁呼籲居民全力支持英雄的付出，「我們目前面臨最大的問題就是治安，只有全力支持警消人員，才能確保城市安全。」

國會議員趙美心（Judy Chu）出席活動，高度肯定鄭博仁所做的努力和貢獻，稱他在疫情最嚴重時當選市議員，全力支持醫護人員，幫助陷入困境的家庭。趙美心指出，鄭博仁擁有豐富的法律經驗，帶領社區與退伍軍人建立牢固關係，「他真正在乎這個城市，沒有人比他更勝任這份工作。」

國會議員趙美心肯定鄭博仁所做的努力和貢獻。（記者邵敏／攝影）
國會議員趙美心肯定鄭博仁所做的努力和貢獻。（記者邵敏／攝影）

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）指出，鄭博仁是一位實幹的人，擁有責任心和合作精神，在面臨教育、公共安全、無家可歸者等危機挑戰時，盡全力為公眾服務。

洛縣縣政委員巴格認为，鄭博仁擁有責任心和合作精神。（記者邵敏／攝影）
洛縣縣政委員巴格認为，鄭博仁擁有責任心和合作精神。（記者邵敏／攝影）

連任競選投票將在今年11月5日進行，隨著競選活動的逐步展開，鄭博仁表示，將繼續以其豐富經驗和對公共服務的熱情，為亞市民眾服務，「我不是一個完美的人，但如果遇見意見不一的人，我願意合作，只為讓城市變得更好。」

趙美心 亞凱迪亞 疫情

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