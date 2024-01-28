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百人占豪宅鬧事數月 鄰居叫苦

洛杉磯訊
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

洛杉磯市比佛利山(Beverly Crest)社區的一幢豪宅，因為屋主離家空置，已被一群人占領多月，並變成吵鬧的派對屋，數百人在這裡參加聚會。警方經常接到此處發生襲擊、縱火等報警電話，卻無法驅逐這些入侵者。當局1月26日（周五）再次接獲盜竊案報警電話，數十名警察包圍這棟豪宅。

洛杉磯市警察26日包圍比這種被占領的佛利山莊豪宅，當天下午3時左右，警方接到報警電話稱Beverly Grove Place的一幢住宅發生竊盜案件，當局迅速做出回應。報警電話稱，幾名嫌犯闖入屋內，其中至少一人持刀。幾十名警察到達現場後，屋內一群人被拘留並戴上手銬，當警察搜查房屋時，這些人被指示站在戶外露台排隊等候。現場一些人離去時，他們拒絕回答媒體的任何問題。警方當天並沒有逮捕任何嫌疑人，所有當場被拘留者都已釋放。

這座占地5875平方呎的豪宅，主人早已離開。自去年10月開始，豪宅經常舉辦喧鬧的夜間派對，參加派對者需支付75元入場費。這是一處高檔住宅區，附近住著許多名人，包括Lebron James、John Legend、Seth McFarlane、Jeff Bezos、Steve Wynn、Ron Burkle等知名人物，據悉他們都居住在距離該處房產半哩範圍內。

鄰居抗議，過去幾個月，喧鬧的夜間聚會讓他們徹夜難眠，參加聚會的車輛堵塞周圍街道，碎屑散落整個社區。鄰居指出，豪宅內還經常發生襲擊、縱火等案件，警方趕到時逮捕一些人，但未能阻止聚會繼續進行，因為占領者稱他們擁有這幢房產的合法租約。

根據相關信息，這棟豪宅的主人名叫Munir Uwaydah，是一名醫生，他2013年逃離美國，當時捲入女友謀殺案調查，這名醫生同時被指控涉嫌詐騙數百萬元的醫療保險。

豪宅已被屋主的抵押貸款機構收回，目前在市場上掛牌價格為459萬元，法院聘請經紀人John Woodward IV出售此處房屋，以便將房款用於賠償醫保詐騙案件的受害者。房產經紀Woodward表示，當局一直無法驅逐入侵者，因為他們提交了一份租賃協議，Woodward指出這份租賃協議是偽造的。但他被警方告知，這些占領者對房產有一定的支配權。

該處房產的抵押貸款人不願具名，他對當局沒有採取司法行動表示不安，並憤怒聲稱，屋主不在時，有人乘機進入房子並換鎖，這樣的非法行為應該被制止。

占地5875平方呎的比佛利山豪宅，屋主2013年就已逃離美國。（取自KTLA5）
占地5875平方呎的比佛利山豪宅，屋主2013年就已逃離美國。（取自KTLA5）

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