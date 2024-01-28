蘋果南加AI團隊 擬遷德州奧斯汀

蘋果公司（Apple Inc.）計畫將一個1與Siri人工智慧（AI）業務相關的團隊搬至德州奧斯汀。（美聯社）

財星報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple Inc.）計畫將一個1與Siri人工智慧 （AI）業務相關，名為數據操作註釋（Data Operation Annotations）的121人團隊，從南加聖地牙哥 （San Diego）搬遷至德州 奧斯汀（Austin），與當地團隊整合，不少不願搬遷者恐面臨被解僱風險。

據悉，蘋果告知員工，他們必須在2月底決定是否搬遷，不願遷徙者將於4月26日被解僱。該團隊在中國、印度、愛爾蘭和西班牙設有辦事處，負責透過監控語音服務，改善Siri聽見與回應問題精準度。

蘋果發言人證實上述搬遷決定，稱該公司正在將美國的數據操作註釋團隊聚集於奧斯汀園區，該團隊大部分成員已駐紮當地。

對聖地牙哥員工來說，此舉令人驚訝。知情人士稱，人工智慧團隊一直在頻果租用的辦公室工作，但如今必須搬遷至德州。知情人士告訴彭博社（Bloomberg），大多數受影響員工表示不願搬遷至奧斯汀，蘋果告知他們可申請其他工作。聖地牙哥的員工主要專注於Siri在希伯來語、英語、西語、葡萄牙、阿拉伯和法語等多國語言使用。

此決定恐導致數十名員工離職。截至去年9月，蘋果擁有16萬1000名員工，自新冠肺炎疫情爆發以來，與同行相比，蘋果公司基本上避開裁員，但去年4月起，確實削減一些招聘與零售店職位。

蘋果公司表示，願意在6月底搬遷至奧斯汀員工將保留自己職位，該公司還提供7000元搬遷津貼，選擇離開者將獲得四星期遣散費，加上每工作一年額外一周遣散費，也將獲得六個月健康保險。