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700萬隻雞染禽流感 蛋價恐飆

編譯胡立宗╱綜合報導
北加蘇諾瑪縣（Sonoma County）至今人道死的蛋雞就超過100萬隻，商業養殖場受影響。（美聯社）
北加蘇諾瑪縣（Sonoma County）至今人道死的蛋雞就超過100萬隻，商業養殖場受影響。（美聯社）

加州近日的雞蛋價格又開始攀升至每打3元以上，原因是禽流感再起，聯邦農業部（USDA）指出，單是北加與中央山谷過去兩個月就有700萬隻蛋雞感染，如果情勢無法好轉，蛋價恐怕又要狂飆。

蘇諾瑪縣（Sonoma County）至今人道死的蛋雞就超過100萬隻，不僅商業養殖場受影響，家庭飼養的雞群也受衝擊。單是Sunrise Farms就有55萬隻遭到屠宰，還必須等聯邦許可才能恢復養雞。

2022年初的禽流感導致蛋價每打升至4.33元，但其餘威未消，因為野生鴨、鵝與其他候鳥開始在加州過冬，身上帶的病毒非常容易就感染到家禽，因此專家呼籲，定期篩檢的養殖場也好，後院自養的雞群也罷，飼主接觸雞群前都要換上乾淨服裝，以免意外傳染給雞隻。

鑒於情勢嚴峻，加州獸醫官Annette Jones希望蛋農在6月前都將雞群留在室內，就算是必須室外活動的有機蛋雞也一樣，因為環境中的禽流感病毒還要幾個月才會減少，而且一不小心接觸到泥土中的病毒就可能染病，因此如果發現暴斃，就要儘快安排篩檢。

戴維斯加大的禽鳥專家Maurice Pitesky指出，除了澳洲以外，其他大陸都有禽流感的蹤跡，氣候變遷是導致爆發風險增高的原因之一，因為野鳥的遷徙開始紊亂，例如加州2023年的冬雨就讓各地突然冒出許多棲地，附近的養雞場因此受到感染。

加州 流感 澳洲

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