我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

保費大漲如何買 專家3招教戰

記者王若然／蒙特利公園市報導
南加州資深保險經紀團隊林大衛保險，26日聯合業界知名律師、會計師作客世界日報U視頻，言簡意賅為大家帶來2024年最新資訊，乾貨滿滿，觀眾受益匪淺。（視頻截圖）
南加州資深保險經紀團隊林大衛保險，26日聯合業界知名律師、會計師作客世界日報U視頻，言簡意賅為大家帶來2024年最新資訊，乾貨滿滿，觀眾受益匪淺。（視頻截圖）

加州資深保險經紀團隊林大衛保險26日聯合業界知名律師、會計師作客世界日報U視頻，言簡意賅為大家帶來2024年最新資訊，乾貨滿滿，觀眾受益匪淺。

資深保險負責人林大衛介紹了2024年加州保險公司將普遍上調保費的嚴峻形勢，包括State Farm（州農）將在3月15日起上調20%保費，AllState2月1日開始上調30%保費等。雖然保費普遍上漲，林大衛講解了如何策略挑選保險。

他說，首先不管是房屋、車子還是商業保險，都要按時付保費，因為一旦拖欠保費，很多保險公司會取消承保資格，再次加入保險將變得很困難。其次就是要貨比三家，利用自身優勢，如良好的開車紀錄、較短的哩程等來降低保費。想要了解更多資訊的民眾可以撥打林大衛保險電話818-675-1272，該公司會員可享有眾多免費服務。

資深商業訴訟律師李斌和資深勞工律師于澤傑為大家講解2024年聯邦及加州新的勞工法、住房法等。李斌介紹，2024年加州勞工法的巨大變動包括最低時薪上漲至16元（不同地區有微弱差異），快餐店員工最低時薪上漲為20元。此外勞工一年病假最低為五天（40小時）。

于澤傑介紹，每個公司都應該備有員工手冊，其中若有任何變動，都應該通知員工。2024年起加州新法規定，僱主不得過問應聘者是否使用過大麻。此外，在工作外使用大麻不得受僱主歧視，也不能成為解僱的理由。這一點也應納入員工手冊。

中美會計師協會創會會長也是會計師李豪則帶來關切民眾利益的稅務知識，包括國稅局為何查稅以及2024年稅法的重大變動，納稅人如何節稅。其中李豪介紹了降低通貨膨脹法，如果住戶在2022年1月至2032年12月31日期間購買節能房產，抵稅額增加至30%；如果在2023年1月起購買了電動車，最高可獲得7500元的抵稅額。學生貸款利息抵扣和退休計畫供款也有變動。李豪表示，必須申報的海外資產包括銀行帳戶、股票買賣、理財、借條、保險、基金、信託、公司股份。如果不申報，罰金將會非常重。

前中美會計師協會會長黃杰峰會計師講解了在員工工資上漲的情況下，公司如何進行開源節流節省成本。黃杰峰說，公司可以通過預算重新分配，提高操作效率和優化勞動力管理來實現降低成本。他重點講解通過稅務優惠來實現公司成本的降低。他說，2024年有50種稅務優惠幫助小型企業節省開支。

想看完整視頻請掃碼
想看完整視頻請掃碼

保險 保費 加州

上一則

被嫌沒人情味體驗差 自助結帳惹民怨

下一則

藝術生想拿O1簽證 作品是關鍵

延伸閱讀

加州產鄧金斯蟹到港 每磅3.99美元 超市現排隊人潮

加州產鄧金斯蟹到港 每磅3.99美元 超市現排隊人潮
省錢必看 專家分享2024如何應對保費大漲

省錢必看 專家分享2024如何應對保費大漲
2024 林大衛保險團隊全民講座 ·保險·稅務·商業控訟

2024 林大衛保險團隊全民講座 ·保險·稅務·商業控訟
哈們？美墨「山谷姐妹會」：推廣大麻合法化的大麻修女們

哈們？美墨「山谷姐妹會」：推廣大麻合法化的大麻修女們
「繁花」報明牌 A股601系列大漲

「繁花」報明牌 A股601系列大漲
肺部協會：室外無菸空氣質量 加州獲A評級

肺部協會：室外無菸空氣質量 加州獲A評級

熱門新聞

Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字