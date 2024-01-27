王文祥夫婦捐300萬 西達賽奈醫療中心急診室設醫療區

王文祥和范文華在西達賽奈醫學中心急診室內，指向以他們名字命名的全新治療區標誌。（西達賽奈醫療中心提供）

近日，西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai）宣布急診室新增「王文祥和范文華治療區」（Walter and Shirley Wang Treatment Area East），表彰長期贊助人王文祥（Walter）和范文華（Shirley）夫婦。這一新治療區共設有14個床位，專門用於照顧遭受非危及生命但可能嚴重的創傷或疾病的患者。王氏夫婦為此捐贈了300萬美元，用於支持該治療區的建設和運營。

該治療區設計考慮到多種醫療緊急情況的需求，設有私密病房和先進的醫療設備。這些設施將對處理傳染性疾病、婦女病、眼科疾病以及與耳鼻喉相關的創傷等緊急醫療情況至關重要。西達賽奈急診醫學部共同主席兼醫學總監托爾巴提（Sam Torbati）博士十分感激。他指出，新設的治療區不僅提供急需的資源和設施，還拓寬醫院在關鍵患者護理方面的能力。而王文祥夫婦的慷慨捐贈對於改善和擴大急診服務至關重要。

西達賽奈醫學中心1月19日在比佛利山半島酒店舉行午宴，表彰王文祥、范文華夫婦對醫學中心的卓越貢獻。（西達賽奈醫療中心提供）

王文祥夫婦對西達賽奈的支持不止於此。他們在疫情 期間為醫院提供急需的口罩 等防護物資，對抗新冠的努力起到重要的推動作用。此外，他們還設立「王文祥與范文華兒科手術主席」（Walter and Shirley Wang Chair in Pediatric Surgery）一職，由資深外科專家弗里德曼（Andrew Freedman）博士擔任，進一步強化他們對兒童健康和福祉的承諾。

表彰王文祥夫婦慷慨捐贈儀式，(左起)托爾巴提、王文祥、范文華、普里塞拉克、西達賽奈開發副總裁（Heather Vucetin）以及歐喬亞。（西達賽奈醫療中心提供）

為表彰王文祥夫婦對急診部的重要貢獻，西達賽奈特別舉辦慶祝午宴。而范文華在宴會上表示，她和丈夫王文祥能夠為西達賽奈醫學中心做出貢獻而感到的榮幸和自豪。她強調，為急診部提供先進的醫療設施和資源是他們共同的目標和願望。

「王文祥、范文華治療區」除了為表彰王文祥和范文華的顯著貢獻，也象徵著王文祥和范文華對醫療事業的持續支持和奉獻。（西達賽奈醫療中心提供）

西達賽奈資深副總裁兼首席發展官歐喬亞（Arthur J. Ochoa）博士、總裁兼CEO 普里塞拉克（Thomas M. Priselac）都對王文祥夫婦的不懈支持和慷慨解囊表示深切的感謝。普里塞拉克總裁特別指出，王氏家族在全球範圍內的慈善工作，尤其是在美國、台灣和非洲地區的貢獻，對西達賽奈醫學中心和全球醫療界都是一大激勵。