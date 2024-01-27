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奇諾岡社區華裔居民 捐款警局消防局

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡市居民向警消捐款儀式，部分參與者合影。（蘇王秀蘭提供）
奇諾岡市居民向警消捐款儀式，部分參與者合影。（蘇王秀蘭提供）

加州聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills ）社區華裔居民，在新年初發起感謝警局、消防局捐款活動，共募集2萬美元，並於近日在社區中心舉辦捐款儀式。警局、消防局感謝愛心捐款，鼓勵居民參加社區治安巡邏隊，共同保障社區安全。

捐款者是Vellano社區部分華人居民，包括發起人劉沛麟、張君豪、李元平、張建敏等。捐款儀式在奇諾岡社區中心舉行，有80餘位社區居民參加活動。出席嘉賓包括聖伯納汀諾縣經濟顧問、前核桃市市長蘇王秀蘭、聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局局長、消防局長及市長、副市長，還有多位警員、消防隊員及部分義警等。

劉沛麟表示，警察、消防隊員每天都為社區安全奔忙，保護民眾安危。尤其是47號提案通過後，社區各類案件增多。在中國傳統新年到來之際，發起這次捐款就是為了表達對警員、消防隊員感謝。奇諾岡屬於安全城市，大家需要支持警察、消防人員。

奇諾岡分局局長Allen Girard、消防局長Dave Williams在儀式上分別致辭，感謝居民愛心捐款，強調這是多年來一個居民區最大的捐款。同時表示，為了維持社區治安，奇諾岡也設立市民巡邏隊，鼓勵有意願的居民加入，可到警局報名。

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