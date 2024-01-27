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辣椒青檸玉米捲…Trader Joe's年度商品 華人追捧

記者邵敏／綜合報導
Trader Joe's公布年度顧客選擇獎獲獎商品名單。(Trader Joe’s)
Trader Joe's公布年度顧客選擇獎獲獎商品名單。(Trader Joe’s)

薯條和沾醬是去年Trader Joe's購物者最喜歡的商品之一，這家總部位於南加州的連鎖超市，日前公布第15屆年度顧客選擇獎（Customer Choice Awards）獲獎商品名單，總冠軍是辣椒青檸味玉米捲（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）。

總冠軍是辣椒青檸味玉米卷。(Trader Joe’s)
總冠軍是辣椒青檸味玉米卷。(Trader Joe’s)

2023年最受歡迎的這款玉米捲，連續第二年位居榜首，深受顧客追捧。這是由玉米做成的零食，將玉米薄片捲起，炸成酥脆的口感，撒上大量辣椒、青檸調味料。Trader Joe’s評論這款暢銷品，脆脆、濃郁、辛辣的口味，讓顧客無法抗拒。

這些商品榮獲2023年亞軍獎。(Trader Joe’s)
這些商品榮獲2023年亞軍獎。(Trader Joe’s)

最受歡迎商品獎項的評選依據，是結合顧客投票結果與實際銷售額最終得出。Trader Joe’s在官方網站上宣布獲獎名單時表示，就像熟練的運動員一樣，某些產品再次躋身冠軍地位，而另一些產品則首次進入優勝者圈。此次總亞軍獎商品包括雞肉湯包（Steamed Chicken Soup Dumplings）、海苔包飯（Kimbap）、豬肉薑湯包（Steamed Pork & Ginger Soup Dumplings）、以及奶油甜瓜乳酪通心麵（Butternut Squash Mac & Cheese）。

其中海苔包飯廣受華人喜歡，這款韓式飯捲以紅燒豆皮為底，加上各種炒蔬菜、脆嫩的小黃瓜和爽口泡菜組成，外面裹一層米飯與海苔，切成小小的飯捲，味道鮮美，且方便加熱食用。據說這款飯捲每次上貨就會被一搶而光，有些顧客甚至將飯捲裝滿整個購物車。

Trader Joe's季節性蘋果酒（Apple Cider）榮獲今年飲料獎第一名，該公司表示，顧客喜愛的不僅是季節性蘋果酒，同時追捧與蘋果酒有關的所有商品，包括有機蘋果醋、有機起泡蘋果醋飲料等。

Trader Joe’s 2023年最受歡迎商品 資料來源／Trader Jo...
Trader Joe’s 2023年最受歡迎商品 資料來源／Trader Joe's

榮獲最受歡迎獎的還包括這些冠軍商品，起司類冠軍是山羊起司（Goat Cheese），農產品是香蕉，開胃菜是奶油菠菜與洋薊醬（Creamy Spinach & Artichoke Dip），早午餐是薯餅，午餐、晚餐是奶油雞佐印度香米（Butter Chicken with Basmati Rice），家居用品是巴西堅果油（Brazil Nut Body Butter），甜點是美味的冰淇淋三明治（Sublime Ice Cream Sandwiches）。

顧客如果發現自己喜歡的商品沒有獲獎，可能是因為已入選 Trader Joe’s產品名人堂，不再符合評選資格。名人堂商品包括Trader Joe's甜酸雞（Mandarin Orange Chicken）、黑巧克力花生醬杯（Dark Chocolate Peanut Butter Cups）、花生醬椒鹽脆餅塊（Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets）、Unexpected切達乾酪、以及Trader Joe's大豆香腸（Soy Chorizo）。

Trader Joe’s表示，有些產品持續多年獲勝，因此將它們從當年最受歡迎商品競爭名單中移除，放入名人堂，這樣可以讓其他產品參與競選，並成為人們關注的新焦點。

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