坦密庫拉學區教委會主席 面臨罷免選舉

罷免聯盟發布的文宣。（取自One Temecula Valley PAC）

新年伊始，南加州 河濱縣坦密庫拉谷學區 （Temecula Valley USD）教委會主席柯姆羅斯基（Joseph Komrosky）將面對一場罷免 選舉。支持罷免聯盟已成功收集了足夠簽名，使罷免提案進入選票。該聯盟目的是抗議柯姆羅斯基及其支持者在學區推動的基督教保守行動。

河濱縣選務局官員1月22日宣布，已確認柯姆羅斯基所在選區選民聯署的4884份罷免請願書，比所需最低數多了604份。柯姆羅斯基堅持為自己辯護，稱此罷免為「愚蠢」，並敦促選民「投下反對票」，而且著重強調其中許多簽名基於虛假信息。

罷免組織One Temecula Valley PAC共同創始人帕克（Jeff Pack)表示，這是學區、城市和社區令人感到興奮的時候，希望此舉是更正柯姆羅斯基及其支持者在過去一年犯下錯誤步驟。他指出，成功將罷免提案納入選票顯示了社區對正確治理的渴望，將努力消除非黨派選舉職位上的黨派政治操作。

現任學區教委會主席柯姆羅斯基對罷免提案的辯護遭到帕克指責，帕克認為進一步證明了柯姆羅斯基無法有效管理學區的事實。帕克表示，「柯姆羅斯基不承認會被罷免，是由於他對學區財務的不負責任引發對學區的訴訟的政策、還有針對教師和教師工會的打壓，以及拒絕聽取家長建議。」

該聯盟聯合創始人吉爾利（Julie Geary）也強調，「需要每個人再次齊心協力，出來投票，結束柯姆羅斯基在過去一年中給學去造成的破壞和混亂管理。」

據悉，罷免支持者現已設立一個網站，recallkomrosky.org，根據選舉法，選舉必須在正式宣布之後的88到125天之間進行，時間將在2024年4月19日和5月26日之間。

與此同時，教委會保守派成員岡薩雷斯（Gonzalez）於2023年12月15日辭去教委，遷往德州。這一變動導致教委會內保守派多數地位的結束。教委會計畫於2月13日對候選人面試，希望當晚選出一位空缺教委的接任者。如果未能達成共識，將進行特別選舉選出繼任者。