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加州房貸救濟 款項拖欠日延至2.1

洛杉磯訊
加州房貸救濟計畫宣布貸款拖欠日期延至2/1。（官網截圖）
加州房貸救濟計畫宣布貸款拖欠日期延至2/1。（官網截圖）

加州房貸救濟計畫（The California Mortgage Relief Program）發佈了最新通知，宣布將擴大加州房主申請資格，該計劃已將抵押貸款和財產稅減免申請人的拖欠日期延長至了2024年2月1日。

自新冠疫情期間計劃啟動之後，該計劃已為加州近3萬205戶因疫情而遭受經濟困難的家庭提供了很大幫助，本次通知為更多的房主帶來了獲得高達8萬元聯邦補助金的機會。

加州住房金融局房主救濟公司總裁富蘭克林（Rebecca Franklin）強調，許多房主都因疫情相關的經濟困難而持續在困境中掙扎。他表示：「通過延長拖欠日期，我們正擴大計劃範圍，幫助更多有需要的家庭。房主們可以立即在線申請，為未來增添一份保障。這些救濟金對加州居民來說是一個重要的支持來源，幫助他們補交上因疫情導致的逾期賬單，改善財務狀況。」

加州房貸救濟計劃以無需償還救濟金的形式向符合條件的加州房主分配聯邦補助金，這些補助金可以用於各種房屋相關的支出，包括：補交逾期抵押貸款和反向抵押貸款，處理未繳納的房產稅以及減少或消除部分索賠和貸款延期。

此前不符合拖欠日期條件的加州房主可重新提交申請。申請過程簡單便捷，可在線或通過移動設備訪問www.CaMortgageRelief.org完成。申請人仍需符合其他所有申請條件。

加州 貸款 疫情

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