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當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

路怒殺童 兇手最高判終身監禁

記者丁曙／綜合報導
橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(取自橙縣檢察長辦公室)
橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(取自橙縣檢察長辦公室)

2021年5月21日在橙縣境內55號高速公路槍殺6歲男孩利奧斯 (Aiden Leos)的路怒殺人案，在25日上午作出判決，陪審團判定26歲的馬庫斯·埃里茲(Marcus Anthony Eriz) 犯有一項謀殺重罪、一項向有人駕駛的車輛開槍重罪，以及兩項因個人開槍造成嚴重人身傷害和死亡的重罪成立，他將在州監獄中面臨最高40年至終身監禁的刑罰。量刑定於4月12日。

他的同案犯、華裔女友李維妮（Wynne Lee，譯音）將另案審理，她是來自台灣的移民。兩人於2021年6月6日(星期日)被加州公路巡邏隊逮捕。被告李維妮2021年7月在交納10萬元保釋金後獲釋，但目前仍受到GPS監控。

現年26歲的科斯塔梅莎（Costa Mesa）居民李維妮，被指控犯有一項事後共犯（accessory after the fact）重罪和一項在車內隱藏槍枝的輕罪。如果所有罪名成立，她最高將在州監獄服刑三年，在橙縣監獄服刑一年。

2021年5月，菲律賓裔婦女喬安娜駕車從位於科斯塔梅莎（Costa Mesa）的住家開車送兒子艾登去加爾瓦利禮拜堂學前班（Calvary chapel Pre-School），艾登當時坐在後座上。

喬安娜在法庭作證說，當她們沿著55號高速公路行駛時，一輛大眾SportWagen「突然超了她的車」並開在她的車前。超車後，當時開車的埃里茲的女友李維妮向喬安娜伸出了中指。喬安娜說：「我不想和這些人待在一起，我也離開了原來的車道，駛入超車道。我們並排行駛時，我做了一個中指回敬。我加油超過了他們。」

調查稱，因為這個動作，埃里茲向喬安娜的轎車開了一槍，導致坐在後排的6歲男孩艾登喪命。

橙縣地方檢察長史匹澤 (Todd Spitzer) 說：「失去孩子的父母感到無比心碎，無法用言語來形容。

艾登短暫而幸福的一生被一顆穿透心臟的子彈打斷、戛然而止。子彈不僅殺死了一名6歲小男孩，還在整個橙縣的中心撕開了一個洞。」

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