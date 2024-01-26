我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

洛城新語／工程師殺人 掀20年矽谷血案史

洛城新語

2024年矽谷開年不利。1月份還沒過完，矽谷已經發生至少三宗家庭命案。其中最引人關注的是一對在谷歌上班的華人工程師夫婦血案，丈夫陳立人涉嫌殺害妻子于軒一。案件不僅引起各大媒體關注，更成為網路八卦熱點。各種消息滿天飛，一時真假難辨。

這並不是本世紀以來矽谷第一次發生涉及華人工程師的命案。陳立人涉殺妻案，令人想起之前矽谷三宗轟動一時的華人命案，包括20年前，也就是2003年華人工程師蔡耀華涉殺妻案，和由這個案件延伸出來的2008年蔡耀華謀殺趙霞律師案，以及2008年工程師吳景華職場謀殺同事案。

幾宗案件最大的共同點，兇犯或兇嫌都是矽谷科技公司任職的男性華人工程師。被害人或是他們的家人，或是認識的熟人。

矽谷科技公司工程師人人稱羨。俗稱「碼工」的華人是其中的主力。普通人打工一輩子也難以企及的高薪、大宗股票帳戶和豪宅名車是碼工的標誌。他們之中一但有人出事，引發的轟動效應也肯定遠高於其他人。

這樣一個階層，為甚麼會成為多宗命案的主角，是偶然巧合，還是有深層原因，有待於刑偵專家、法律專家、心理學專家來深入探究。

每次命案發生，大家最關心的莫過於當事人受害者的身分背景，以及案情發生的原因與經過。之前的矽谷命案年代，網路還沒有現在這樣發達。民眾主要通過報紙和電視等傳統媒體了解案情。蔡耀華涉殺妻案，因為最後流審，所以蔡妻鄧鶯到底是被誰殺害、為何被殺害，至今仍然沒有答案。

之後的趙霞命案則比較明確，因趙霞律師代表鄧鶯及家人處理死者遺產，與蔡耀華產生利益衝突而被蔡耀華殺害。吳景華職場命案則是因為吳不滿被公司解雇而報復殺人，在辦公室裡開槍射殺三位上司和同事。

這一次陳立人命案發生後，與前幾次的不同的是，誇張的訊息滿天飛，最新的網路傳聞又聲稱陳立人「有來頭」，並挖出了他的父親疑似是中國民航界高官。對於案發原因，也有「家暴」、「情殺」等多種臆測，但是都無法證實。

當前輿情對陳立人不利。他若想脫罪，最好的辦法可能是請個好律師。這方面有先例。蔡耀華能從涉殺妻案脫罪，他的律師起了很大作用。當時為他辯護的是大牌律師謝拉。而負責檢控的就是現在的聖他克拉拉縣地檢長羅森。謝拉與羅森棋逢對手，雙方在法庭上激烈交鋒的經典場面令人印象深刻。

不過，有人說那一次成功可能把謝拉的運氣用完。接下來他辯護的幾個大案子，包括蔡耀華謀殺趙霞案以及吳景華職場命案，都以失敗告終。

矽谷科技公司華人工程師涉命案，陳立人不是第一個，也可能不是最後一個。無論案情最終結果是怎樣，就像之前幾宗案件一樣，逝去的生命都無法挽回。

矽谷 華人 家暴

上一則

詐財新花招 冒警局電話行騙

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證
矽谷工程師殺妻案／陳嫌未出庭 檢：會等到他出現「不讓他再傷人」

矽谷工程師殺妻案／陳嫌未出庭 檢：會等到他出現「不讓他再傷人」
矽谷殺妻案嫌疑犯陳立人提審 華人民眾圍觀

矽谷殺妻案嫌疑犯陳立人提審 華人民眾圍觀
涉殺妻谷歌工程師傳出院入監 檢稱人在醫院 今3度提審

涉殺妻谷歌工程師傳出院入監 檢稱人在醫院 今3度提審
殺妻案訊息真假難辨 4大文件揭真相

殺妻案訊息真假難辨 4大文件揭真相
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程