洛城新語／工程師殺人 掀20年矽谷血案史

2024年矽谷 開年不利。1月份還沒過完，矽谷已經發生至少三宗家庭命案。其中最引人關注的是一對在谷歌上班的華人 工程師夫婦血案，丈夫陳立人涉嫌殺害妻子于軒一。案件不僅引起各大媒體關注，更成為網路八卦熱點。各種消息滿天飛，一時真假難辨。

這並不是本世紀以來矽谷第一次發生涉及華人工程師的命案。陳立人涉殺妻案，令人想起之前矽谷三宗轟動一時的華人命案，包括20年前，也就是2003年華人工程師蔡耀華涉殺妻案，和由這個案件延伸出來的2008年蔡耀華謀殺趙霞律師案，以及2008年工程師吳景華職場謀殺同事案。

幾宗案件最大的共同點，兇犯或兇嫌都是矽谷科技公司任職的男性華人工程師。被害人或是他們的家人，或是認識的熟人。

矽谷科技公司工程師人人稱羨。俗稱「碼工」的華人是其中的主力。普通人打工一輩子也難以企及的高薪、大宗股票帳戶和豪宅名車是碼工的標誌。他們之中一但有人出事，引發的轟動效應也肯定遠高於其他人。

這樣一個階層，為甚麼會成為多宗命案的主角，是偶然巧合，還是有深層原因，有待於刑偵專家、法律專家、心理學專家來深入探究。

每次命案發生，大家最關心的莫過於當事人受害者的身分背景，以及案情發生的原因與經過。之前的矽谷命案年代，網路還沒有現在這樣發達。民眾主要通過報紙和電視等傳統媒體了解案情。蔡耀華涉殺妻案，因為最後流審，所以蔡妻鄧鶯到底是被誰殺害、為何被殺害，至今仍然沒有答案。

之後的趙霞命案則比較明確，因趙霞律師代表鄧鶯及家人處理死者遺產，與蔡耀華產生利益衝突而被蔡耀華殺害。吳景華職場命案則是因為吳不滿被公司解雇而報復殺人，在辦公室裡開槍射殺三位上司和同事。

這一次陳立人命案發生後，與前幾次的不同的是，誇張的訊息滿天飛，最新的網路傳聞又聲稱陳立人「有來頭」，並挖出了他的父親疑似是中國民航界高官。對於案發原因，也有「家暴 」、「情殺」等多種臆測，但是都無法證實。

當前輿情對陳立人不利。他若想脫罪，最好的辦法可能是請個好律師。這方面有先例。蔡耀華能從涉殺妻案脫罪，他的律師起了很大作用。當時為他辯護的是大牌律師謝拉。而負責檢控的就是現在的聖他克拉拉縣地檢長羅森。謝拉與羅森棋逢對手，雙方在法庭上激烈交鋒的經典場面令人印象深刻。

不過，有人說那一次成功可能把謝拉的運氣用完。接下來他辯護的幾個大案子，包括蔡耀華謀殺趙霞案以及吳景華職場命案，都以失敗告終。

矽谷科技公司華人工程師涉命案，陳立人不是第一個，也可能不是最後一個。無論案情最終結果是怎樣，就像之前幾宗案件一樣，逝去的生命都無法挽回。