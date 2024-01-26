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CGON上市首日 飆漲近一倍

編譯胡立宗／綜合報導
關心與爺爺前台灣石化公司中石化董事長關永實（右）一起打高爾夫球。（受訪者提供）
關心與爺爺前台灣石化公司中石化董事長關永實（右）一起打高爾夫球。（受訪者提供）

加州癌症新藥研發公司CG Oncology 25日在納斯達克（NASDAQ）「全球精選市場」（Global Select Market）上市當天即創下驚人紀錄，原定19.00元發售的2000萬普通股，收盤時已達37.17元，漲幅達到96%，蜜月行情亮眼。

代號為「CGON」的CG Oncology，董事長兼執行長為台裔的關心（Arthur Kuan），是前台灣石化公司中石化董事長關永實的孫子。

CG Oncology 2024年初透露可能公開上市（IPO）時，新增募得資金預估僅1億8000萬元，因為當時股價設定為每股17元。但最終發行時提價2元，且上市首日就大漲。

CG Oncology首日的好表現除了能讓研發計畫的資金更加穩定，對未來也將IPO的生技業者也是好消息。2024年後續還有ArriVent Biopharma、Metagenomi、Kyverna Therapeutics、Alto Neuroscience、Fractyl Health，值得投資人注意。

CG Oncology的主力產品為膀胱癌末期新藥「Cretostimogene Grenadenorepvec」，各項計畫已經進入第二或第三期實驗。此一標靶藥物能夠鎖定癌細胞並觸發其衰亡機制，研發最新進度為，Cretostimogene還能使死亡癌細胞釋放激素，啟動自體免疫的T細胞，延長治療效果。

CG Oncology25日掛牌大漲，董事長兼執行長為台裔的關心（Arthur ...
CG Oncology25日掛牌大漲，董事長兼執行長為台裔的關心（Arthur Kuan）。（受訪者提供）

癌細胞 加州 癌症

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