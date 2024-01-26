南加華人小選手 全球模特才藝賽表現佳

南加華人學生Queena Xia Meng（左二）和Yinuo Liu（右二）獲得出色成績。（潮童星學校提供）

IMTA（International Models & Talent）全球模特才藝大賽日前於洛杉磯落幕，這次IMTA比賽中，南加華人 小選手表現亮眼，來自爾灣 （Irvine）的Queena Xia Meng、Yinuo Liu分別獲得9-12歲M4組「IMTA年度模特兒」全美總冠軍及全美第三名好成績。

IMTA全球模特才藝大賽影響力涵蓋歐美亞非30餘個國家和地區，IMTA始於1987年，為有抱負的模特、演員、歌手、舞蹈演員和詞曲創作者提供獨特的表演和展示機會，也是全球知名藝術人才挖掘平台。近年南加華人選手在IMTA紛紛獲得殊榮，成為各個模特學校輸送選手的重要比賽。

這次來自爾灣潮童星學校的學生Queena Xia Meng和Yinuo Liu尤其出色，其中Queena參加六場比賽有五項得獎，其中四項獲得冠軍。而Yinuo Liu參加六項比賽，有四項比賽獲獎，其中牛仔秀比賽獲得冠軍。同時華人品牌DC KIDS展現「棉麻製衣、自然生長」的魅力，獲得Team Fashion團體第一名好成績。