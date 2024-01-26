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南加華人小選手 全球模特才藝賽表現佳

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人學生Queena Xia Meng（左二）和Yinuo Liu（右二）獲得出色成績。（潮童星學校提供）
南加華人學生Queena Xia Meng（左二）和Yinuo Liu（右二）獲得出色成績。（潮童星學校提供）

IMTA（International Models & Talent）全球模特才藝大賽日前於洛杉磯落幕，這次IMTA比賽中，南加華人小選手表現亮眼，來自爾灣（Irvine）的Queena Xia Meng、Yinuo Liu分別獲得9-12歲M4組「IMTA年度模特兒」全美總冠軍及全美第三名好成績。

IMTA全球模特才藝大賽影響力涵蓋歐美亞非30餘個國家和地區，IMTA始於1987年，為有抱負的模特、演員、歌手、舞蹈演員和詞曲創作者提供獨特的表演和展示機會，也是全球知名藝術人才挖掘平台。近年南加華人選手在IMTA紛紛獲得殊榮，成為各個模特學校輸送選手的重要比賽。

這次來自爾灣潮童星學校的學生Queena Xia Meng和Yinuo Liu尤其出色，其中Queena參加六場比賽有五項得獎，其中四項獲得冠軍。而Yinuo Liu參加六項比賽，有四項比賽獲獎，其中牛仔秀比賽獲得冠軍。同時華人品牌DC KIDS展現「棉麻製衣、自然生長」的魅力，獲得Team Fashion團體第一名好成績。

學校負責人趙夏表示，祝賀學校兩名選手在IMTA獲得佳績，她們都展示出學習成果和表演天賦。他們學校已創立19年，在全球擁有170多家分校，涵蓋中國、美國及歐洲，培養百名千萬粉絲的KOL小達人和大量優秀學員，尤其專注3至16歲少年兒童形體氣質、禮儀修養、膽量自信等綜合能力系統訓練。

IMTA（International Models & Talent）全球模特才...
IMTA（International Models & Talent）全球模特才藝大賽日前於洛杉磯正式落幕，南加華人選手Queena Xia Meng（前排右一）表現亮眼。（潮童星學校提供）

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