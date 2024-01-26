洛市小東京繁華漸褪 老牌餐廳控房東驅逐 社區遊行示威

日裔社區正在為奪回小東京而戰。（取自CBS）

洛杉磯市小東京（Little Tokyo）曾經盛名在外，這裡是華人愛逛的景點，但近幾年日漸蕭條，一家經營50多年的日本 餐廳最近正式搬離，引來人們關注。根據餐廳業主的說法，原因是房東 一直在尋找各種理由驅逐這家店，並在這個地址申請大麻藥房許可證，以致陪伴人們多年的老牌日式餐廳被迫搬離。

不只Suehiro餐廳被驅逐，小東京越來越多的日本傳統商家正在紛紛倒閉，因為這幾年新冠疫情帶來的衝擊，也因為各自面臨的經營困境。本月早些時候，小東京藝術與禮品店（Little Tokyo Arts and Gifts）宣布關門大吉，伴隨人們許多回憶的繁華場景正在慢慢褪去。

店主鈴木說，搬離小東京，感覺就像失去了親人。（CBS）

位於小東京的Suehiro日式傳統餐廳，是店主鈴木健二（Kenji Suzuki）的家族企業，在這裡經營已長達51年，擁有許多忠實顧客。對於搬離小東京，鈴木說自己的感覺就像失去了親人。

上世紀70年代，鈴木的母親純子（Junko）和阿姨Yuiko從日本移民到這裡，她們不懂英文，也沒有任何商業或專業烹飪經驗，幾十年來，這家日本餐廳多次遭遇困境，面臨破產，母親的勇氣拯救了這家店。在鈴木的記憶中，母親是個不知疲倦的人，她盡自己所能努力工作。如今，這家歷經51年的老店不得不關閉舊址，鈴木被迫告別母親堅持追求的美國夢。

鈴木於上世紀90年代接手餐廳，繼續為忠實的顧客提供服務，生意興隆。有一段時間，街對面傳來建造新地鐵站 的消息，鈴木對此充滿期待，因為交通便捷會帶來更多顧客。也就在那時，鈴木與房東Anthony Sperl的關係開始惡化，他稱房東尋找各種理由，試圖驅逐餐廳收回房屋，藉口包括沒有支付房租，但鈴木表示，這並不屬實，他們一直支付租金。

儘管與房東的鬥爭困難重重，鈴木仍然像已故母親的一樣努力堅持。然而就在去年，鈴木發現房東在餐廳的地址申請大麻藥局許可證，他猜測，如果地鐵站在附近建造，這裡的房價就會上漲，房東希望從中獲利，位置好的大麻店租金將上漲5至6倍，鈴木說自己根本無法與之競爭。

小東京經營50多年的日本餐廳正式搬離。（CBS）

如今，日裔社區為奪回小東京而戰，不少亞裔人士在此遊行示威，有人聲淚俱下，有人依依不捨。鈴木認為，如果日裔商家當年沒有接手這個地區，並將其發展成為後來繁榮的小東京，這裡很有可能就會成為一個貧民窟。

對於Suehiro餐廳被驅逐的事件，媒體嘗試聯繫房東Sperl的律師，希望能發表意見，但對方截至目前沒有任何評論。儘管遭遇挫折，鈴木還是繼承母親的堅韌精神，面對挑戰不輕易放棄。他在小東京郊外為餐廳找到一個新家，自試營業以來，不少顧客重新回到這家新的日式餐廳。