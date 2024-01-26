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浙江經貿聯合會慶柷成立20周年 數百嘉賓齊聚

記者張宏／洛杉磯報導
美國浙江經貿文化聯合會20日舉辦第十屆理事會就職典禮暨成立20週年慶典，數百名嘉賓齊聚一堂。（記者張宏／攝影）
美國浙江經貿文化聯合會20日舉辦第十屆理事會就職典禮暨成立20週年慶典，數百名嘉賓齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

美國浙江經貿文化聯合會（U.S. Zhejiang Commerce & Culture Association）日前舉辦第十屆理事會就職典禮暨成立20周年慶典，數百嘉賓齊聚一堂。

卸任會長馬壯表示，聯合會成立至今20年，成功舉辦九次就職典禮，感謝前任團隊打下良好基礎，前輩們辛苦耕耘帶來財務穩健，會員穩固大好局面。他就任時許諾，百尺竿頭更進一步。三年來依靠會員參與主持多項活動，謝謝大家支持。

聯邦眾議員趙美心（中）和前加州眾議員伍國慶（左二）為浙江經貿文化聯合會新任會長劉...
聯邦眾議員趙美心（中）和前加州眾議員伍國慶（左二）為浙江經貿文化聯合會新任會長劉鳴（右一）、卸任會長馬壯（右二）、執行會長戚捷（左一）頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

新任會長劉鳴表示，20年會務碩果纍纍，如何發揮會員積極性很關鍵，他計畫團結會員，積極參與公益活動，提高社會責任感。繼續傳統，開展會員喜歡的旅遊活動。組織大家欣賞文學作品，提高文學修養。繼續促進中美文化交流良性發展。

浙江經貿聯合會20日新舊會長交接儀式。（記者張宏／攝影）
浙江經貿聯合會20日新舊會長交接儀式。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林表示，希望在新會長帶領下，美國浙江經貿文化聯合會繼續增進僑社團結，為洛杉磯僑界增添新的光彩。

浙江經貿文化聯合會20日舉辦年會。（記者張宏/攝影）
浙江經貿文化聯合會20日舉辦年會。（記者張宏/攝影）

榮譽會長宗澤後主持會長交接，他表示，20年來浙江會穩健發展得益很好的管理團隊，與會內的團結，被中國僑辦稱為和諧僑團。榮譽會長王儉美表示，本會成員團結一致，沒有地域歧視，有序傳承，大家出錢出力，承上啟下。本會開展多種活動，人才濟濟。

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