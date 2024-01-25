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仙樂醒獅團 專業表演飄年味

記者王若然／洛杉磯縣報導
仙樂醒獅團將在年節展上表演。（仙樂醒獅團臉書）
仙樂醒獅團將在年節展上表演。（仙樂醒獅團臉書）

馬上就要迎來龍年，由世界日報蒙特利公園市府合辦的年節展，成為很多民眾春節打卡點。27日、28日舉辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將有很多團體進行全天不間斷表演，其中包括專業舞龍舞獅團隊「仙樂醒獅團」（Immortals Awaken Lion Troupe），將帶來精彩、充滿年味的舞龍舞獅表演。

仙樂醒獅團是南加州炙手可熱的專業表演團隊，過去一年他們在各大活動和典禮上頻頻亮相，其特有的活力和專業表演，總能贏得現場觀眾的掌聲和好評。他們參與表演的活動包括2023年華埠「爆竹跑」馬拉松開幕式，各大華資超市開業典禮及商場慶祝活動等。還有一些亞裔新人也會在婚禮上邀請「仙樂醒獅團」表演，他們總能把氣氛烘托至最高。

在春節文化中，熱鬧的舞龍舞獅代表財源滾滾、好運連連，特別是2024年為龍年，舞龍舞獅表演特別受歡迎。目前仙樂醒獅團在龍年春節期間的表演已經全部訂滿，想要觀看他們表演的民眾，可以到27、28日的年節展上，一睹表演團隊雄姿。

「2024世界日報蒙市迎春年節展」將在27日上午10時至晚9時、28日（周日）上午10時至晚7時在蒙市舉辦，屆時現場設有200個展位，中央舞台區有多達54個表演節目，還為前來的民眾準備豐厚大禮，總計有30多個大禮放送。地點為：蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。免費停車、免費入場。

仙樂醒獅團將在年節展上表演。（仙樂醒獅團臉書）
仙樂醒獅團將在年節展上表演。（仙樂醒獅團臉書）

蒙特利公園市 世界日報 加州

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