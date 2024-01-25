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泰雅之聲合唱團 來美巡演

記者張庭瑜/洛杉磯報導
在經歷了長時間的飛行之後，團隊中的小朋友們迎來他們在美國的第一餐—美式自助餐，也讓他們感到十分滿足開心。（記者張庭瑜/攝影）
在經歷了長時間的飛行之後，團隊中的小朋友們迎來他們在美國的第一餐—美式自助餐，也讓他們感到十分滿足開心。（記者張庭瑜/攝影）

泰雅學堂暨泰雅之聲合唱團來美巡演，23日抵達洛杉磯安大略國際機場（Ontario International Airport），受到當地僑胞熱烈歡迎；合唱團24日在洛僑中心舉行記者會，說明巡演詳情。

此次美國巡演，除慶祝農曆新年外，還展現台灣原住民文化特色，促進台美文化交流。這支由71人組成的團隊，將在寶爾博物館（Bowers Museum）及迪士尼樂園等地，舉行多場音樂會和閃唱活動。

團隊成員包括來自泰雅族的學生和老師，以及卑南族音樂家南賢天、薩克斯風演奏者趙之寬等，該團隊的美國之行將持續至2月4日。他們的到來，受到當地僑胞熱烈歡迎；合唱團在機場即興獻上一曲，吸引許多過路人駐足聆聽。

巡演期間，他們將在多個地點進行表演，包括洛僑中心、橙縣百年公園（Centennial Park in Orange County）、寶爾博物館（Bowers Museum）及迪士尼樂園等。除音樂會和閃唱活動外，還包括與當地師生的交流和人文景點的參訪。

召集人潘意玲表示，參與的泰雅族學生，大多來自於新竹的尖石鄉和虎峰鄉，他們透過音樂和文化深深觸動人們的心靈。這些原住民孩子在學堂中努力學習，不斷提升自我，潘意玲對他們來到洛杉磯感到興奮與感謝。她也呼籲大家不要錯過即將舉辦的音樂會。

泰雅學堂理事長陳智明表示，這是學堂首次踏上美國這片土地。他們過去曾前往德國、義大利、日本、新加坡以及中國大陸等地進行演出，而這次來到洛杉磯，也得到了當地熱情的歡迎和支持。陳智明也坦言，帶著將近70位團員來到美國這是一項不小的挑戰，並感謝各方的支持與安排，使得這次13天的行程得以順利進行。

接機僑胞魏純潔表示，這次的巡演是大家多年努力的結晶，舉辦如此規模的大型活動，有一定的難度。為確保活動有充足資金，許多洛杉磯僑胞在過去都加入贊助行列。

泰雅學堂教育協會自2008年7月成立以來，一直致力於利用音樂和美術來培養孩子們的信心和學習興趣。合唱團的成員年齡最小僅有5歲，他們透過音樂，不僅豐富視野，也將台灣泰雅族的美妙歌聲帶給世界各地聽眾。這次的巡演，無疑將進一步提升他們的國際知名度，並讓更多人了解和欣賞台灣的原住民文化和音樂。

此次活動的召集人包括僑務諮詢委員陳玲華和僑務顧問潘意玲，而榮譽主席則由楊信國策顧問和田詒鴻國策顧問擔任。主辦單位為世界華人工商婦女協管協會南加州分會、大洛杉磯分會和橙縣分會。泰雅學堂將在洛杉磯的巡演詳情，請見圖片。

泰雅學堂將在洛杉磯（Los Angeles）的多個地點舉行一系列音樂表演，並加深...
泰雅學堂將在洛杉磯（Los Angeles）的多個地點舉行一系列音樂表演，並加深台灣與美國之間的文化交流。（主辦單位提供）
合唱團的71位成員在機場即興演出，吸引了眾多過往旅客和機場工作人員的注意。他們的...
合唱團的71位成員在機場即興演出，吸引了眾多過往旅客和機場工作人員的注意。他們的演出不僅展現了泰雅族音樂的魅力，也為機場增添了一抹文化的色彩。（記者張庭瑜/攝影）
在記者會上，所有來賓穿戴著泰雅族的傳統服裝，一同合影，展現了對泰雅文化的尊重與欣...
在記者會上，所有來賓穿戴著泰雅族的傳統服裝，一同合影，展現了對泰雅文化的尊重與欣賞（記者張庭瑜/攝影）
泰雅學堂頒發獎狀跟小禮物給兩位總召集人僑務諮詢委員陳玲華（左二）和僑務顧問潘意玲...
泰雅學堂頒發獎狀跟小禮物給兩位總召集人僑務諮詢委員陳玲華（左二）和僑務顧問潘意玲（右三）。（記者張庭瑜/攝影）
泰雅學堂暨泰雅之聲合唱團抵達美國洛杉磯安大略國際機場，受到當地僑胞的熱烈歡迎。僑...
泰雅學堂暨泰雅之聲合唱團抵達美國洛杉磯安大略國際機場，受到當地僑胞的熱烈歡迎。僑胞們手持橫幅，上面寫著歡迎的字句，表達對合唱團成員的支持與愛戴。（記者張庭瑜/攝影）
儘管長途飛行後顯得疲憊，團隊中的小朋友們仍展現出極佳的精神狀態。他們仍熱情地與在...
儘管長途飛行後顯得疲憊，團隊中的小朋友們仍展現出極佳的精神狀態。他們仍熱情地與在場的僑胞和迎接人群問好。（記者張庭瑜/攝影）
陳智明表示，希望透過此活動讓美國聽見來自台灣原住民的美好聲音。（記者張庭瑜/攝影...
陳智明表示，希望透過此活動讓美國聽見來自台灣原住民的美好聲音。（記者張庭瑜/攝影）

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