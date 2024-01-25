天普市少年舞蹈團 獻舞技

幼幼班學員年齡為均在4至5歲之間的小朋友。（塔帕提供）

「2024世界日報蒙市迎春年節展」將在27日和28日（周日）舉行，屆時將有來自天普 市（Temple City）的「Sapphire Dance & Fitness Studio」舞蹈班的小朋友們踏上舞台，展現他們的舞蹈才藝，其中最年幼的舞者年僅4歲。

當天「Sapphire Dance & Fitness Studio」舞蹈團體將為觀眾帶來一場充滿活力的K-pop和嘻哈舞蹈表演。這支由不同年齡層孩子組成的團隊，最小成員僅4至5歲，其他成員分別屬於6至9歲和10歲及以上的年齡組。他們將獻上一系列動感十足的K-pop與嘻哈舞蹈，展現他們的舞蹈天賦。

值得一提的是，儘管這些孩子和他們的教練並不講中文或理解韓文歌詞，但並不影響他們對舞蹈的熱愛與投入。每個舞蹈分組大約由10至12名孩子組成，自2023年10月起，他們就開始投入練習，為這次的表演精心準備。

「Sapphire Dance & Fitness Studio」成立於2016年2月，但直到2019年才開始為兒童開設專門的舞蹈課程。面對疫情 的挑戰，該工作室通過Zoom進行遠程教學 ，確保孩子們能在安全的環境中繼續學習舞蹈。疫情後，他們重新開放了面對面的課程，為所有孩子提供一個溫馨、包容的學習環境，不論舞蹈經驗，均可感受到舞蹈的魅力。